Коментар МЗС України до Дня пам’яті жертв голодоморів

27 листопада вшановуємо пам’ять мільйонів жертв масового штучного голоду 1921-1923 років, Голодомору 1932-1933 років та масового штучного голоду 1946-1947 років в Україні.

Протягом десятиліть радянська влада їх заперечувала та підміняла реальні факти пропагандою. Проте приголомшливі масштаби людської трагедії, особливо Голодомору 1932-33 років, привернули увагу іноземних журналістів, дипломатів та експертів. Їх шокуючі свідчення сприяли розкриттю правди, а українські громади за кордоном зробили свій вагомий внесок у її поширення та збереження пам’яті у роки радянської дезінформації.

У 2006 році Законом України Голодомор 1932-1933 років був визнаний геноцидом українського народу. І наразі вже 15 іноземних держав ухвалили аналогічні рішення на парламентському рівні, 9 - на регіональному, а ціла низка ключових міжнародних організацій присвятила тим подіям ХХ сторіччя свої офіційні заяви та резолюції.

Ми вдячні іноземним партнерам за таку солідарність. Нашим спільним обов'язком є гідно вшанувати загиблих, надаючи справедливі історичні оцінки, і передати пам’ять наступним поколінням. Міжнародна спільнота має усвідомлювати, якою загрозою є режими, що зневажають права і свободи людини у прагненні утвердити власну могутність.

Міністерство закордонних справ України,