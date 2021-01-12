Відтепер довідку з реєстру речових прав на нерухоме майно можна отримати онлайн на порталі Дія

На порталі Дія можна отримати довідку з Державного реєстру речових прав онлайн. Зараз цією послугою користуються понад мільйон людей на рік. Мінцифри спростило та оптимізувало її отримання. Вона необхідна для перевірки права на житло чи земельну ділянку, власників та співвласників, наявності вашого майна в реєстрах.

Довідка містить усю інформацію про нерухоме майно із чотирьох основних реєстрів:

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

Реєстр прав власності на нерухоме майно.

Державний реєстр іпотек.

Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна.

Послуга на порталі Дія працює вже тиждень — за цей час вже отримали 500 довідок.

А також здійснено понад 1500 безоплатних пошуків.

Як було раніше. Послуга забезпечувала безоплатний попередній пошук інформації за двома критеріями — даними фізичної особи та даними юридичної особи.

Як послуга працює на порталі Дія:

- безоплатний попередній пошук за всіма 5 критеріями. Завдяки цьому люди не замовлятимуть випадково довідку, у якій буде відсутня інформація;

- розширена кількість параметрів, за якими можна здійснити пошук (наприклад, серія та/або номер паспорта);

- запит опрацьовується протягом 3-5 секунд після її замовлення та довідка буде доступна в розділі «Замовлені документи» на порталі Дія.

Проект впроваджується за сприяння Програми EGAP, що фінансується урядом Швейцарії та реалізується Фондом Східна Європа, спільно з Міністерством юстиції України.

Міністерство цифрової трансформації України