03. 12. 2021
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Програма «єПідтримка» повною мірою запрацює з 19 грудня, — Денис Шмигаль

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Парламент ухвалив зміни до бюджету та заклав 8 млрд грн на виплати вакцинованим громадянам. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді.

«Ми очікуємо, що 8 мільйонів громадян звернуться по виплати в одну тисячу гривень цього року. Усі будуть забезпечені цими коштами. Як і обіцяно, програма повною мірою запрацює з 19 грудня у застосунку або на порталі Дія», — повідомив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що найближчим часом Уряд на своєму засіданні затвердить порядок використання відповідних коштів.

Програма Президента України «єПідтримка» спрямована на підтримку малого та середнього бізнесу, який постраждав від пандемії, та стимулювання процесу вакцинації. Згідно з програмою, повністю вакциновані українці отримають через портал або застосунок Дія одну тисячу гривень на вичерпний перелік послуг.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

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