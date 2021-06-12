Михайло Федоров про перепис населення: Буде максимально інноваційним і зекономить багато коштів

Цього тижня Міністерство цифрової трансформації презентувало нові соціальні послуги в Дії — оформлення субсидії, призначення та перерахунок пенсії та декілька довідок. Послугами вже встигло скористатися кілька тисяч українців. Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив Віце-прем'єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"На сьогодні ми бачимо, що послугами вже скористалися кілька тисяч українців. Це дуже класна тенденція, яка відчутно зростає щодня. Населення все активніше використовує держпослуги онлайн. Особливо люди старшого віку. Вони вже відчувають переваги такого способу: немає потреби йти до установ, стояти в чергах та заповнювати заяви дуже швидко, бо хтось ще очікує за дверима", — зазначив Михайло Федоров.

За його словами, молодь також активно використовує онлайн-послуги та ділиться своїм досвідом із людьми поважного віку. А продовжувати опановувати все більше цифрових навичок їм допомагають серіали на платформі Дія.Цифрова Освіта, яка нещодавно перетнула позначку в 1 мільйон унікальних користувачів.

Також Мінцифри зараз активно працює над проектом перепису населення, який відбудеться у 2023 році. Михайло Федоров підкреслив, що цей процес має відбуватися сучасно та інноваційно. У цьому буде допомагати компанія Apple, з якою Міністерство підписало меморандум у вівторок.

"Україна може стати другою країною у світі після США, що проведе такий перепис у співпраці з Apple. Вони вже розробляли це рішення та зможуть адаптувати їх під нас. Коли є партнер з найкращою компетенцією у світі, який зацікавлений в тому, щоб нам допомагати — це потужний сигнал для нашої країни, як для бренда", — сказав Михайло Федоров.

Перепис населення у 2023 році, найважливіше, дозволить перерахувати ВПП України на душу населення. Адже зараз його рахують за даними перепису населення у 2001 році. Після проведення перепису ВВП перерахується.

Віце-прем'єр-міністр додав, що зараз в розробці план цифрової трансформації Державної служби статистики. За його словами, її треба трансформувати в ефективний орган, що збирає якісну інформацію, яка дозволяє приймати правильні рішення всередині держави.

Міністерство цифрової трансформації України