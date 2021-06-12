Правила поїздок між регіонами: які документи потрібні пасажирам

З 21 жовтня діють нові правила міжрегіональних перевезень на жовтому та червоному рівнях епіднебезпеки. Стосуються вони регулярних та нерегулярних перевезень. Йдеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.

Норми не застосовуються до міських та внутрішньообласних перевезень.

Для користування міжрегіональним транспортом у регіонах із жовтим та червоним рівнем епіднебезпеки пасажирам потрібно буде мати один із вказаних документів:

оформлений на порталі “Дія” або в однойменному додатку “жовтий” чи “зелений” COVID-сертифікат на підставі отримання однієї дози вакцини або повного курсу вакцинації;

іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, які включені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях;

документ про отримання однієї дози вакцини – форма 063-О, яку можна отримати одразу після процедури у лікаря, який проводив щеплення;

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке буде чинним рік від дати останнього щеплення. Його можна оформити у лікаря, що проводив щеплення в пункті щеплення закладу охорони здоров'я, або в сімейного лікаря;

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на COVID-19, чинні 72 години від часу здавання матеріалу на аналіз;

оформлений на порталі “Дія” COVID-сертифікат на підставі одужання (чинний 105 днів з моменту встановлення діагнозу).

Відповідальність за наявність відповідного документу на автобусних маршрутах несе пасажир, у залізничному та авіатранспорті – перевізник.

Перевізник зобов’язаний проінформувати пасажирів про те, що у них має бути один із необхідних документів.

Норма про наявність документу про щеплення або негативного тесту не стосується неповнолітніх.

Не поширюються нові правила на перевезення легковими автомобілями, якщо кількість пасажирів в них не більше п’яти (без врахування дітей до 14 років). Водночас, дозволяється більша кількість пасажирів за умови, що вони є членами однієї сім’ї.

Таким чином, з 21 жовтня для міжрегіональних поїздок у громадському транспорті можна використовувати або документ про щеплення проти COVID-19, негативний результат тестування на COVID-19 або сертифікат про одужання.

Оновлено: 5.12.2021

Міністерство охорони здоров'я України