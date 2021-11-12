Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (11.12.21)

За добу 10 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 10 133 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 991, медпрацівників – 199).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 26 452 547 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 14 087 751 отримали одну дозу, усього 14087749 отримали дві дози, усього 12 364 798 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4622781 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 5933842 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1601647 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1421614 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 168359 отримали одну дозу, усього 55798 отримали дві дози, усього 112561 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 61577 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 91739 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 13809 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1234

Щеплення проводилось 916 мобільними бригадами з імунізації 3 287 пунктами щеплення та 454 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 2307 летальних випадків – 446 одужало (особи) – 25861 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 84200 методом ПЛР — 40267 методом ІФА — 10386 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 33547 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3553817 одужало (особи) – 3184287 летальних випадків – 90789 проведено ПЛР-тестувань – 16274905

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України