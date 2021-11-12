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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (11.12.21)

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За добу 10 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 10 133 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 991, медпрацівників – 199).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 26 452 547 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

14 087 751

отримали одну дозу, усього

14087749

отримали дві дози, усього

12 364 798

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4622781

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

5933842

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1601647

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1421614

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

168359

отримали одну дозу, усього

55798

отримали дві дози, усього

112561

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

61577

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

91739

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

13809

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1234

Щеплення проводилось 916 мобільними бригадами з імунізації 3 287 пунктами щеплення та 454 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:
  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

2307
  • летальних випадків –

446
  • одужало (особи) –

25861

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

84200
  • методом ПЛР —

40267
  • методом ІФА —

10386
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

33547

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3553817
  • одужало (особи) –

3184287
  • летальних випадків –

90789
  • проведено ПЛР-тестувань –

16274905

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3553817

10133

90789

446

3184287

25861

278741

731,9

м. Київ

312674

1203

7850

25

281315

4788

23509

792,9

Вінницька

108602

378

2877

9

91478

480

14247

925,5

Волинська

98948

573

2067

7

89345

1353

7536

731,5

Дніпропетровська

237793

566

8370

49

219524

687

9899

312,9

Донецька

161159

571

4869

36

148421

554

7869

419,0

Житомирська

137434

214

3117

12

127733

717

6584

547,0

Закарпатська

83948

329

2165

11

71633

268

10150

810,3

Запорізька

176880

513

4869

46

156729

1606

15282

909,7

Івано-Франківська

124021

252

2976

13

108588

713

12457

912,4

Київська

179662

567

4423

29

159409

1142

15830

888,4

Кіровоградська

31207

162

1339

10

25463

227

4405

474,6

Луганська

58560

115

2083

5

52678

215

3799

565,0

Львівська

214743

581

5727

26

195443

1490

13573

541,5

Миколаївська

111771

323

3140

10

102890

645

5741

514,6

Одеська

234306

697

5385

22

194055

1634

34866

1468,8

Полтавська

132850

597

3442

32

117622

1138

11786

853,2

Рівненська

124340

323

2152

3

115542

1058

6646

577,3

Сумська

128162

309

2697

13

119470

548

5995

564,0

Тернопільська

104632

172

2018

4

96840

403

5774

557,4

Харківська

239188

328

5994

29

216759

1639

16435

620,3

Херсонська

77674

94

2582

8

64292

1024

10800

1054,8

Хмельницька

142187

274

3117

9

131027

1171

8043

643,0

Черкаська

123722

597

2372

16

108794

1127

12556

1057,9

Чернівецька

117364

115

2904

11

108428

594

6032

670,4

Чернігівська

91990

280

2254

11

80809

640

8927

905,2
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