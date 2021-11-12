Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (11.12.21)

За добу 10 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 10 133 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 991, медпрацівників – 199).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 26 452 547 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
14 087 751
|
отримали одну дозу, усього
|
14087749
|
отримали дві дози, усього
|
12 364 798
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4622781
|
5933842
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1601647
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1421614
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
168359
|
отримали одну дозу, усього
|
55798
|
отримали дві дози, усього
|
112561
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
61577
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
91739
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
13809
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1234
Щеплення проводилось 916 мобільними бригадами з імунізації 3 287 пунктами щеплення та 454 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
2307
|
|
446
|
|
25861
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
84200
|
|
40267
|
|
10386
|
|
33547
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
3553817
|
|
3184287
|
|
90789
|
|
16274905
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3553817
|
10133
|
90789
|
446
|
3184287
|
25861
|
278741
|
731,9
|
м. Київ
|
312674
|
1203
|
7850
|
25
|
281315
|
4788
|
23509
|
792,9
|
Вінницька
|
108602
|
378
|
2877
|
9
|
91478
|
480
|
14247
|
925,5
|
Волинська
|
98948
|
573
|
2067
|
7
|
89345
|
1353
|
7536
|
731,5
|
Дніпропетровська
|
237793
|
566
|
8370
|
49
|
219524
|
687
|
9899
|
312,9
|
Донецька
|
161159
|
571
|
4869
|
36
|
148421
|
554
|
7869
|
419,0
|
Житомирська
|
137434
|
214
|
3117
|
12
|
127733
|
717
|
6584
|
547,0
|
Закарпатська
|
83948
|
329
|
2165
|
11
|
71633
|
268
|
10150
|
810,3
|
Запорізька
|
176880
|
513
|
4869
|
46
|
156729
|
1606
|
15282
|
909,7
|
Івано-Франківська
|
124021
|
252
|
2976
|
13
|
108588
|
713
|
12457
|
912,4
|
Київська
|
179662
|
567
|
4423
|
29
|
159409
|
1142
|
15830
|
888,4
|
Кіровоградська
|
31207
|
162
|
1339
|
10
|
25463
|
227
|
4405
|
474,6
|
Луганська
|
58560
|
115
|
2083
|
5
|
52678
|
215
|
3799
|
565,0
|
Львівська
|
214743
|
581
|
5727
|
26
|
195443
|
1490
|
13573
|
541,5
|
Миколаївська
|
111771
|
323
|
3140
|
10
|
102890
|
645
|
5741
|
514,6
|
Одеська
|
234306
|
697
|
5385
|
22
|
194055
|
1634
|
34866
|
1468,8
|
Полтавська
|
132850
|
597
|
3442
|
32
|
117622
|
1138
|
11786
|
853,2
|
Рівненська
|
124340
|
323
|
2152
|
3
|
115542
|
1058
|
6646
|
577,3
|
Сумська
|
128162
|
309
|
2697
|
13
|
119470
|
548
|
5995
|
564,0
|
Тернопільська
|
104632
|
172
|
2018
|
4
|
96840
|
403
|
5774
|
557,4
|
Харківська
|
239188
|
328
|
5994
|
29
|
216759
|
1639
|
16435
|
620,3
|
Херсонська
|
77674
|
94
|
2582
|
8
|
64292
|
1024
|
10800
|
1054,8
|
Хмельницька
|
142187
|
274
|
3117
|
9
|
131027
|
1171
|
8043
|
643,0
|
Черкаська
|
123722
|
597
|
2372
|
16
|
108794
|
1127
|
12556
|
1057,9
|
Чернівецька
|
117364
|
115
|
2904
|
11
|
108428
|
594
|
6032
|
670,4
|
Чернігівська
|
91990
|
280
|
2254
|
11
|
80809
|
640
|
8927
|
905,2