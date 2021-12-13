У Києві відбулося відкриття ярмарку соціальних підприємств

Заступник Міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції Ольга Ревук 10 грудня 2021 року взяла участь у відкритті ярмарку вакансій „Ключ до свободиˮ, де соціальні підприємства представили пропозиції для працевлаштування постраждалих від домашнього насильства.

Захід організовано за участю Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні та міжнародного благодійного фонду „Українська фундація громадського здоров’яˮ в рамках проекту з питань протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству.

Статистика свідчить: найчастіше від домашнього та гендерно зумовленого насильства страждають жінки. Кращий захист від домашнього насильства – фінансова незалежність жінки. Жінкам, постраждалим від домашнього насильства, доводиться терміново шукати джерела для існування, адже зазвичай вони залежні від доходів кривдника, не мають власного житла, елементарних речей для забезпечення власних потреб. Саме такий захід покликаний допомогти здобути фінансову незалежність жінкам та дівчатам, які зазнали насильства.

За інформацією ФН ООН, у рамках зазначеного проекту впродовж 2021 року було відкрито 10 соціальних підприємств у різних областях України. Допомогою в отриманні нових професійних навичок та працевлаштуванні скористалося близько 180 осіб.

Ярмарок триватиме до 12 грудня. Протягом заходу відвідувачі дізнаються більше про роботу підприємств і зможуть придбати їх товари, долучитися до майстер-класів і взяти участь у розіграші фірмових подарунків.

Міністерство соцiальної політики України