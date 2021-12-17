17. 12. 2021
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У більш ніж 2000 населених пунктів сільської місцевості вперше з’явилася інфраструктура широкосмугового доступу до інтернету

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Кількість українців, що користуються державними електронними послугами впродовж року, зросла з 53% до 60%. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді 17 грудня.

«За 2021 рік на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг Дія додалось більш як 20 електронних послуг. У застосунку Дія реалізовано 15 нових послуг та впроваджено відображення 6 нових цифрових документів, зокрема внутрішнього та міжнародного COVID-сертифікатів», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що наразі на електронному порталі Дія доступно також понад 30 електронних сервісів для підприємств та фізичних осіб, а послуги з реєстрації бізнесу є одними з найшвидших у світі.

«Вагомим напрямком роботи для розширення зручності та доступності державних послуг є розвиток мережі ЦНАПів. Вона зросла удвічі, до 2 700 точок доступу: 1 020 центрів, 1 527 віддалених робочих місць, 120 територіальних підрозділів, 28 мобільних центрів», — відзначив очільник Уряду.

Як зауважив Денис Шмигаль, щоб якнайбільше українців могли скористатися електронними послугами, у більш ніж 2000 населених пунктів сільської місцевості вперше з’явилася інфраструктура широкосмугового доступу до інтернету. Технічну можливість підключитись до якісної мережі отримали близько 700 тисяч людей. Більше 5 тисяч закладів соціальної інфраструктури були вперше підключені до швидкісного інтернету.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

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