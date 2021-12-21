Реалізація кліматичних цілей Європейського зеленого курсу дозволить покращити якість довкілля та життя громадян

Зміна клімату — пріоритетне питання, яке залишається на порядку денному світової спільноти і України зокрема. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час другого засідання робочої групи з питань координації подолання наслідків зміни клімату в рамках ініціативи Європейської комісії «Європейський зелений курс».

Засідання відбулось у вівторок, 21 грудня, за участі Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, Міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, заступника керівника Офісу Президента Ростислава Шурми, представників Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, Міністерства економіки, Міністерства фінансів та експертного середовища.

Прем’єр-міністр підкреслив, що наслідки змін клімату є одним із найгостріших світових викликів, і Україна не може залишатись осторонь. За його словами, важливо зосередитися на питаннях щодо поглиблення діалогу з ЄС у контексті Європейського зеленого курсу з урахуванням участі делегації України в конференції ООН зі зміни клімату у Глазго.

«У січні минулого року в Уряді ми обговорили формування українського зеленого курсу на основі європейського Green Deal. У нас насичений порядок денний з огляду на амбітну мету України — повноцінну інтеграцію секторальних політик до цілей Європейського зеленого курсу», — зауважив Денис Шмигаль.

Також Глава Уряду додав, що реалізація кліматичних цілей передбачає низку ключових трансформацій. Для їх досягнення необхідно створити постійні секторальні робочі групи та координувати зусилля всіх учасників навколо Стратегії зеленого переходу.

Так, вже створено постійні підгрупи за такими напрямками:

• енергетична незалежність і трансформація енергетики;

• енергоефективність та термомодернізація;

• нова конкурентоспроможна економіка;

• кліматичні фінанси для забезпечення зеленого переходу.

Під час засідання було наголошено, що Україна поділяє мету та цілі Європейського зеленого курсу. Учасники обговорили низку важливих питань щодо їх реалізації, зокрема у сфері енергоефективності, постачання енергоресурсів, промисловості, а також розвитку фінансових інструментів для підтримки таких трансформацій.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України