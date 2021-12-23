Денис Шмигаль: Проект «Мале карпатське коло» стане цілим туристичним комплексом протяжністю в сотні кілометрів

Проект «Мале карпатське коло» покликаний покращити дорожню інфраструктуру в гірській місцевості, що веде до туристичних локацій у Івано-Франківській, Закарпатській та Львівській областях.

Про це відзначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час наради щодо реалізації проекту за участі Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова та Міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Також до обговорення проекту долучилися голови Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської облдержадміністрацій та керівники громад.

«Мале карпатське коло» — це перший крок до реалізації проектів з розбудови Карпатського регіону в межах програми Президента «Велике будівництво». Це буде не просто ремонт і будівництво доріг, а цілий туристичний комплекс протяжністю в сотні кілометрів. Окрім транзитного, цей проект має колосальний туристичний потенціал», — наголосив Денис Шмигаль.

За словами очільника Уряду, цей проект сприятиме обміну туристичними потоками, зменшенню часу подорожі, а також суттєво вплине на соціально-економічний розвиток та збільшення туристичного потенціалу в регіоні.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков відзначив, що проект охопить дороги загальною протяжністю понад 640 км. Водночас певна частина доріг або вже відремонтована цього року, або відповідні ремонтні роботи ведуться зараз.

Прем’єр-міністр наголосив на важливості комплексного підходу до реалізації проекту. Окрім ремонту вже наявних доріг, за його словами, важливо розпочати будівництво нових.

«Сьогодні як ніколи є політична воля реалізовувати такі проекти. Верховна Рада готова приймати всі необхідні зміни до бюджетів для того, щоб ми могли активно просуватися далі. Переконаний, такі проекти як «Мале карпатське коло» даватимуть позитивний результат для економіки й розвитку нашої держави», — підкреслив очільник Уряду.

Реалізація першої черги проекту «Мале карпатське коло» запланована наступного року.

Довідково

«Мале карпатське коло» — спільний проект обласних влад Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей разом з «Укравтодором» щодо розбудови доріг у центральній частині Українських Карпат. У грудні 2019 року проект було презентовано та підписано відповідний меморандум. У лютому 2021 року майбутній державний інвестиційний проект «Мале карпатське коло» було презентовано як частину програми Президента України «Велике будівництво».

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України