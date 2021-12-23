23. 12. 2021
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Урядом спрощено процедуру отримання „пакунка малюка”

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На засіданні Уряду прийнято рішення щодо спрощення механізмів надання одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка” та виплати грошової компенсації її вартості.

Тепер батькам новонароджених не потрібно подавати довідки про неотримання ,,пакунка малюка” у закладі охорони здоров’я у паперовій формі.

Також уточнено механізм звернення за отриманням грошової компенсації через ,,єМалятко” шляхом подання заяви в електронній формі.

Надано право на отримання ,,пакунка малюка” у разі народження дитини на тимчасово окупованій території України.

Крім того, удосконалено механізм здійснення контролю за цільовим використанням коштів грошової компенсації, уточнено механізм контролю за поверненням ,,пакунків малюка” у разі встановлення їх неповної комплектації або пошкодження.

Міністерство соціальної політики України

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