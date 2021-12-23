Урядом спрощено процедуру отримання „пакунка малюка”

На засіданні Уряду прийнято рішення щодо спрощення механізмів надання одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка” та виплати грошової компенсації її вартості.

Тепер батькам новонароджених не потрібно подавати довідки про неотримання ,,пакунка малюка” у закладі охорони здоров’я у паперовій формі.

Також уточнено механізм звернення за отриманням грошової компенсації через ,,єМалятко” шляхом подання заяви в електронній формі.

Надано право на отримання ,,пакунка малюка” у разі народження дитини на тимчасово окупованій території України.

Крім того, удосконалено механізм здійснення контролю за цільовим використанням коштів грошової компенсації, уточнено механізм контролю за поверненням ,,пакунків малюка” у разі встановлення їх неповної комплектації або пошкодження.

Міністерство соціальної політики України