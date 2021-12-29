29. 12. 2021
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Уряд схвалив Державну стратегію управління лісами України до 2035 року

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Уряд схвалив Державну стратегію управління лісами України до 2035 року. Документ розроблений на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації», введеного в дію Указом Президента України від 23.03.2021 № 111.

«Сьогодні загальна площа лісового фонду України становить 10,4 млн га, що складає 15,9% від всієї території країни. Україна займає 9 місце в Європі за площею лісів та 6 місце за запасом деревини. Однак це не граничний потенціал нашої країни. Нам потрібно працювати над збільшенням показника лісистості, і разом з тим, дати змогу галузі ефективно розвиватися”, - прокоментував в.о. Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Серед наявних проблем діючої системи управління лісами: незбалансованість функцій, відсутність належного фінансування, наявність корупції та незаконних рубок, низький рівень довіри суспільства до лісівників, відсутність належної рекреаційної інфраструктури, та як наслідок, не надто високий рівень відвідування лісів українцями.

У Державній стратегії управління лісами до 2035 року закріплено ключові цілі для вирішення цих проблем. Зокрема, передбачено:

  • запровадження ефективного управління лісами шляхом реформування діючої системи;
  • забезпечення стійкості лісів до зміни клімату;
  • проведення цифровізації галузі;
  • розвиток рекреації;
  • розвиток наукового потенціалу та створення належної системи підготовки фахівців.

«Стратегія є реальним дороговказом для України як ефективно реформувати лісову галузь – з чіткими цілями та завданнями. Лише виконавши їх, ми зможемо забезпечити сталий розвиток лісового господарства, виконання лісами їх екологічної функції та збільшити частку лісового сектору у внутрішньому валовому продукті України», - відзначив Руслан Стрілець.

Серед очікуваних результатів виконання Стратегії:

  • збільшення загального запасу лісів України не менше ніж до 2,5 млрд куб. метрів;
  • підвищення рівня абсорбції парникових газів лісами України до 75,6 млн тонн СО2;
  • оновлення деталізованих положень для не менше ніж 500 заказників;
  • будівництво та ремонт 7,5 тис. кілометрів лісових доріг;
  • оновлення парку протипожежної техніки на 100%.

Також реалізація Стратегії дозволить збільшити кількість туристів до 10 млн осіб, які щороку користуватимуться лісовою рекреаційною інфраструктурою.

Крім того, буде запроваджено відкриту електронну інформаційну систему у сфері управління лісами.

Передбачено створення сучасної матеріально-технічної бази науково-дослідних установ та системи підготовки кадрів для лісової галузі.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

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