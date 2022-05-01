Жителі громад мають стати кінцевими бенефіціарами реформи децентралізації, — Олексій Чернишов

Внесення змін до Конституції України забезпечить невідворотність реформи з децентралізації повноважень виконавчої влади. У результаті жителі громад стануть кінцевими бенефіціарами реформи. Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

«Головна мета реформи децентралізації — створення необхідних умов для місцевого розвитку та локальних економік. Наразі ми прагнемо до того, аби люди в громадах стали кінцевими бенефіціарами реформи. Для цього потрібно внести зміни до Конституції України щодо децентралізації. Вони і слугуватимуть невідворотності реформи на місцях», — зазначив Олексій Чернишов.

За словами очільника Мінрегіону, у разі ухвалення відповідних змін, частина статей Основного Закону, за версією оприлюдненого тексту, отримають нову редакцію.

«Серед основних новацій — затвердження громад як нових адміністративно-територіальних одиниць та створення префектур замість місцевих держадміністрацій. Повноваження префекта будуть збалансовані, він не матиме права зупиняти акти місцевого самоврядування без рішення суду, буде державним службовцем і призначатиметься на посаду на 3 роки на конкурсних засадах», — підкреслив Олексій Чернишов

Також Міністр додав, що обласні та районні ради отримують власні виконавчі органи. Водночас держава залишає за собою функції адміністративного нагляду, які реалізуються через префектів.

Зауважимо, 30 листопада на сайті Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування оприлюднили текст запропонованих змін до Конституції України в частині децентралізації влади. Це підсумок тривалих громадсько-експертних консультацій за участі незалежних модераторів.

Наступний етап — розгляд тексту міжкомітетською міжфракційною робочою групою у Парламенті. Надалі прийматимуться рішення на рівні політичних стейкхолдерів. Після реєстрації законопроекту у Верховній Раді народні депутати мають проголосувати (226 голосів) за його передачу на оцінку до Конституційного Суду України. У разі позитивної оцінки Парламент має ухвалити законопроект у першому читанні (226 голосів). Друге читання може відбутися лише на наступній сесії після тієї, на якій відбулося голосування у першому читанні. Рішення мають підтримати не менше 300 народних депутатів.

Нагадаємо, група послів «Великої сімки» (G7) з підтримки реформ в Україні привітала запропоновані зміни до Основного Закону як основу для подальших консультацій.

Міністерство розвитку громад та територій України