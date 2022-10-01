ДСНС України закликає громадян дотримуватись правил безпеки на льоду

В усіх регіонах країни рятувальники проводять попереджувальну роботу, аби запобігти нещасним випадкам на водоймах у зимовий період. Та попри численні застереження, люди продовжують наражати свої життя на небезпеку. Хтось це робить заради кількох рибин. Дехто вважає, що легкого морозу достатньо, аби найближчий ледь замерзлий ставок можна було б використовувати як ковзанку. Кожен цей випадок - не лише порушення правил безпеки і байдуже ставлення до свого здоров'я, а й поганий приклад дітям.

А про те, що діти наслідують поведінку дорослих і не слухають порад - свідчить невтішна статистика нещасних випадків за участю молодого покоління.

Приміром, дивом вдалося уникнути біди днями на Дніпропетровщині. Так, в Саксаганському районі м. Кривий Ріг на затоці р. Саксагань під час прогулянки по кризі на відстані 4 м від берега провалилися у воду двоє дітей 2009 та 2010 років народження. Хлопчиків витягли з води на берег чотирнадцятирічнй підліток та випадковий перехожий. Постраждалих в задовільному стані було направлено до дитячої міської лікарні № 4 м. Кривий Ріг.

Водночас, на Прикарпатті ледь не загинув рибалка, коли провалився під кригу на міському озері у Снятині Коломийського району. Саме в цю пору неподалік озера знаходились місцеві мешканці, котрі почувши крики чоловіка, одразу кинулись на допомогу. Як з'ясувалось, чоловік провалився під лід на відстані близько 20-25 м від берега. Люди за допомогою мотузки витягли місцевого рибалку з крижаної пастки на берег водойми.

В обох цих випадках громадянам пощастило, що поряд були ті, хто побачив і почув, що необхідна допомога. Проте скільки людей гине, опинившись із наслідками своєї необачності сам на сам? Відповідь на це питання рятувальники шукали разом із громадянами, до яких зверталися під час інформаційно-роз'яснювальної роботи упродовж тижня.

Так, з метою недопущення нещасних випадків на льоду рятувальники Закарпаття разом із представниками патрульної поліції провели в обласному центрі профілактичний рейд щодо безпечної поведінки на зимових водоймах. Під час роз’яснювальної роботи біля річки Уж спеціалісти розповіли дітям та дорослим про небезпеку виходу на тонку кригу, заходи безпеки на льоду та порядок дій на випадок, якщо людина провалилася під лід.

На Полтавщині фахівці ДСНС поспілкувалися з мешканцями Решетилівської міської територіальної громади. Рятувальники зверталися до громадян утриматись від виходу на тонкий лід та вручали тематичні листівки з правилами безпечної поведінки у зимовий період.

Водночас, у зв'язку із коливанням температури повітря на водних об’єктах Хмельниччини сформувалася тонка крига. Щоб запобігти нещасним випадкам на льоду, 5 січня рятувальники провели інформаційно-роз'яснювальну роботу серед жителів міста Хмельницького, надаючи перевагу батькам із малолітніми дітьми та любителям зимової риболовлі. Під час бесід надзвичайники звернули увагу співрозмовників на ознаки, що свідчать про ненадійність крижаного покриву, розповіли про необхідність мати при собі засоби порятунку, які можуть стати у пригоді в разі проломлення криги. Крім того, слід завжди пам'ятати про основні правила: не скупчуватись на одній ділянці замерзлої водойми великими групами, не перевіряти міцність криги стрибками або ударами ніг, не пробивати багато лунок близько одна до одної.

Подібні заходи надзвичайники проводитимуть і надалі впродовж усього зимового періоду.

Шановні громадяни, візьміть до уваги кілька порад щодо поведінки поблизу та на водоймах, коли крига ще надто тонка.

Пам’ятайте про таке:

виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди;

забороняється виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі;

переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях;

забороняється спускатися на лижах з крутого берега на неперевірений на міцність і товщину лід;

забороняється збиратися на кризі великими групами в одному місці;

не можна виходити на лід: у місці з’єднання річок; у випадку швидкої течії річки у цьому місці; за наявності вмерзлих у лід дошок, пал иць та інших предметів; у випадку різного забарвлення льоду; під час сильного перепаду температури й потепління;

виходити на лід: місці з’єднання річок; у випадку швидкої течії річки у цьому місці; за наявності вмерзлих у лід дошок, пал та інших предметів; у випадку різного забарвлення льоду; під час сильного перепаду температури потепління; не вживайте спиртні напої біля водойм;

пильнуйте за дозвіллям дітей та пояснюйте їм небезпеку тонкої криги.

Якщо з вами сталася надзвичайна подія, або ви стали свідком такої, - не зволікайте, телефонуйте до Служби порятунку за номером 101!

Державна служба України з надзвичайних ситуацій