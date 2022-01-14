«Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб»: відібрано ще 150 учасників проекту

Понад 240 сімей, які переїхали з окупованих територій України, вже отримали власне житло завдяки програмі «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб». 12 січня Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву провів шостий етап відбору учасників цього проекту. Відтак чергові 150 сімей-переможців зможуть отримати пільгові кредити для придбання власного житла. Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

«Сім’ї з числа внутрішньо переміщених осіб мають отримувати підтримку держави, у тому числі через пільгові кредити на купівлю житла. Одне з джерел такої підтримки – Держмолодьжитло. Фонд вже видав кредити понад двом сотням українських сімей і продовжує реалізовувати наступні етапи проекту, це надважливо», – зауважив Міністр.

Зазначимо, відбір учасників проведено за допомогою генератора випадкових чисел із застосуванням програмного забезпечення, запропонованого Імплементаційним консультантом (IPC GmbH), погодженого Банком KfW і такого, що відповідає вимогам законодавства щодо захисту персональних даних.

Для участі у програмі громадянин повинен особисто подати заяву про намір отримати кредит до регіонального управління Держмолодьжитла або в електронній формі через портал державних послуг «Дія».

Нагадаємо, раніше Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов зауважив, що держава створює інструменти, аби внутрішньо переміщені особи мали змогу придбати житло на вигідних умовах.

Довідково

Проект виконується у межах Угоди про фінансове співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина. Для його фінансування Уряд Німеччини через Банк KfW надав грант у 25,5 млн євро.

За умовами програми, кредити ВПО надаватимуть на термін до 20 років під 3 відсотки річних, виходячи з нормативної площі житла (21 кв. м загальної площі на особу і додатково 10,5 кв. м на сім’ю).

Об’єктами кредитування можуть бути квартира у багатоквартирному житловому будинку чи одноквартирний житловий будинок, прийняті в експлуатацію не більш 35 років тому чи реконструйовані не більше 25 років тому.

Міністерство розвитку громад та територій України