На перших торгах соціальні підприємства купували газ за середньою ціною 11,6 тис. грн/тис. м куб.

17 січня відбулись перші торги з продажу газу власного видобутку для підприємств, що здійснюють виробництво соціально значущих продовольчих товарів. Під час аукціону було реалізовано 1 346 тис. м куб. природного газу.

Продавцями природного газу стали шість газовидобувних компаній - ПРаТ “Природні ресурси” (50 тис. м куб.), ТОВ “СГС” (15 тис. м куб.), ТОВ “Еско-Північ” (289,9 тис.м куб.), ТОВ “Косул” (60 тис.м куб.), ПРаТ “Нафтогазвидобування” (860 тис.м куб.) та ПРаТ “Укргазвидобуток”(1 тис. м куб.).

Загалом, компанії представили 137 лотів, зі стартовими цінами від 6 154 до 17 770 за тис. м куб. Середньозважена ціна, що сформувалась в результаті торгів, становить 11 600 грн/тис. м куб. Строк постачання природного газу - до 31.01.2022, за умови 100% передоплати.

“На спеціальних аукціонах вітчизняні виробники соціальних продуктів мають можливість придбати природний газ за ціною, яка є відчутно нижчою за інші ринкові пропозиції. Як наслідок, це стабілізує роботу цих підприємств у непростий час і дозволить стримати ріст цін на найважливіші споживчі продукти”, - зазначила Перша віце-прем'єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Нагадаємо, 30 грудня 2021 р. Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову № 1433 “Про затвердження переліку видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках”. Документ зобов’язує газовидобувні компанії реалізувати на біржі 20% газу, видобутого в Україні у період дії карантину, але не довше, ніж до 1 травня 2022 року. Також Постанова обмежує націнку на український газ в межах 24%.

До спеціальних торгів природним газом допускаються виробники харчових продуктів, що мають істотну соціальну значущість. Перелік таких компаній затверджує Мінагрополітики. Наразі було допущено до торгів перші 100 виробників різної форми власності. Здебільшого, це виробники хліба.

Міністерство економіки України