З 24 січня в межах програми єПідтримка можна буде придбати ліки, — Денис Шмигаль

Повністю вакциновані українці віком від 60 років зможуть витратити 1 тис. грн в межах програми Президента єПідтримка на придбання лікарських засобів. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 19 січня.

«Також плануємо розширити програму єПідтримка на дітей віком від 12 до 17 років. Для цього ми оформили сьогодні відповідне протокольне доручення», — додав очільник Уряду.

Денис Шмигаль підкреслив, що Міністерство охорони здоров’я вже спростило доступ підлітків до вакцинації проти COVID-19. Відтепер не потрібна обов’язкова наявність усіх щеплень.

Прем’єр-міністр також повідомив, що члени Уряду після засідання отримають бустерну дозу вакцини проти COVID-19 та закликав усіх українців щепитися так само.

«Для посилення захисту перед новим штамом в Україні передбачена можливість отримати третю дозу вакцини для всіх охочих, які пройшли базовий курс більше шести місяців тому. Я закликаю всіх скористатися цією можливістю», — підкреслив Денис Шмигаль.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України