19. 01. 2022
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

З 24 січня в межах програми єПідтримка можна буде придбати ліки, — Денис Шмигаль

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Повністю вакциновані українці віком від 60 років зможуть витратити 1 тис. грн в межах програми Президента єПідтримка на придбання лікарських засобів. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 19 січня.

«Також плануємо розширити програму єПідтримка на дітей віком від 12 до 17 років. Для цього ми оформили сьогодні відповідне протокольне доручення», — додав очільник Уряду.

Денис Шмигаль підкреслив, що Міністерство охорони здоров’я вже спростило доступ підлітків до вакцинації проти COVID-19. Відтепер не потрібна обов’язкова наявність усіх щеплень.

Прем’єр-міністр також повідомив, що члени Уряду після засідання отримають бустерну дозу вакцини проти COVID-19 та закликав усіх українців щепитися так само.

«Для посилення захисту перед новим штамом в Україні передбачена можливість отримати третю дозу вакцини для всіх охочих, які пройшли базовий курс більше шести місяців тому. Я закликаю всіх скористатися цією можливістю», — підкреслив Денис Шмигаль.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< січня 2022 >
П В С Ч П С Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            