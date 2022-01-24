МЗС: Україна відзначає День Соборності

22 січня є важливою датою в історії українського державотворення – українці відзначають День Соборності України. У цей пам’ятний день 1919 року в єдину державу возз’єдналися Українська Народна Республіка і Західноукраїнська Народна Республіка.

Новостворена суверенна Українська Народна Республіка, за час її нетривалого в історичному вимірі існування, спромоглася створити боєздатне військо, утвердити державні кордони і державні символи, запровадити національну грошову одиницю, заснувати дипломатичну службу, у тому числі дипломатичні місії в іноземних державах і досягла визнання як незалежний суб’єкт міжнародного права.

Непересічним здобутком проголошення Акта Злуки стало усвідомлення українцями ідеї соборності, невід’ємними елементами якої є загальнонаціональна консолідація і захист територіальної цілісності держави.

Як і тоді, соборність і єдність українців залишаються фундаментальними цінностями української державності, які Україна захищає сьогодні від російської збройної агресії з вірою у неминуче відновлення суверенітету нашої держави в Криму і на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях.

Відзначаючи День Соборності, ми вшановуємо пам'ять українських патріотів та підкреслюємо ключовий пріоритет Міністерства закордонних справ України - об’єднання українців по всьому світу та захист співвітчизників за кордоном.

Міністерство закордонних справ України