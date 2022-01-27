Робота над розгортанням територіальної оборони триває буквально цілодобово, - Олексій Резніков

Робота над розгортанням територіальної оборони в Україні триває буквально цілодобово. Про це сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів заявив Міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи хід реалізації Закону України «Про основи національного спротиву».

Зокрема, він звернув увагу, що першим цьогорічним Указом Президента був Указ про призначення на посаду Командувача Сил ТрО бригадного генерала Юрія Галушкіна.

«Нормативна база для роботи сформована. Уряд вже ухвалив необхідний пакет підзаконних актів, вони оприлюднені. Для реалізації цих документів вже підготовлено проекти наказів Міністерства. Хочу підкреслити, що частина урядових рішень стосується виключно воєнного часу. Також ми знаходимось у діалозі з Парламентом. Найближчим часом очікується розгляд законопроекту щодо внесення деяких коректив до Закону «Про основи національного спротиву», - сказав Олексій Резніков.

Міністр нагадав, що до складу Сил ТрО входять Командування, 4 регіональні управління, 25 бригад (по одній в кожній області та м. Києві) та близько 150 батальйонів (один на район). На даний момент, за його словами, усі ці структури створені і розгортаються. Зараз відбувається розгортання Сил ТрО за штатами мирного часу. В усіх прикордонних регіонах бригади набули понад 70% спроможностей, що дає можливість виконувати усі завдання. До кінця лютого підрозділи ТрО будуть укомплектовані не менш ніж на 70% по всій країні. Паралельно вже розпочалося укладання контрактів з резервістами за штатом особливого періоду.

Наразі, зазначив очільник оборонного відомства, першочерговою потребою є облаштування і утримання місць дислокації, адже йдеться про одночасне розгортання 176-ти військових частин.

«Зброєю, одягом, засобами зв’язку та індивідуального бронезахисту Сили ТрО поступово забезпечить Міноборони. Є питання стану приміщень і підключення до комунікацій, забезпечення транспортом. До цього є потреба залучити ресурси місцевої влади та самоврядування. Міноборони вже надіслало відповідні листи, де визначено потреби Сил ТрО у регіонах. Так само надано типові вимоги до облаштування локацій. Ми налаштовані вибудувати партнерські відносини з органами місцевої влади і самоврядування, адже сама ідея ТрО – це координація армії та громади. Так, у лютому заплановані навчання за регіональним принципом за участі керівників органів місцевої влади і самоврядування, щоб відпрацювати взаємодію», - зазначив Міністр оборони Олексій Резніков.

Він також додав, що разом з представниками МВС, МОН та Мінветеранів було проведено спільну нараду, за підсумками якої вирішено об’єднати зусилля для визначення потреб, алгоритму дій та обговорення проекту акта з дорожньою картою, який унормує і запустить подальшу діяльність.

«Нагадаю, що система національного спротиву - це елемент всеохоплюючої оборони, яка вибудовується у контексті реалізації Стратегії воєнної безпеки. Завдання насправді має стратегічний характер. На мою думку, воно має бути спільною справою органів влади та самоврядування усіх рівнів, усього суспільства», - наголосив Олексій Резніков.

Міністерство оборони України