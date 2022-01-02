Руслан Стрілець: Урядом встановлено мінімальні ціни на великі пакети

1 лютого 2022 набрала чинності постанова Уряду «Про встановлення мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети». Визначені мінімальні ціни нижчі ринкових.

Документ стосується саме пластикових пакетів товщиною стінки понад 50 мікрометрів. Це великі пакети, які люди купують на касах у супермаркетах, щоб донести усе придбане додому. Або, наприклад, брендовані пакети, у які в магазинах пакують придбаний одяг чи взуття. На пакети «маєчки» таке регулювання не розповсюджується.

«Постанова Кабміну встановлює ціни на великі пакети 7-15 кілограмів, а не на надтонкі чи надлегкі. Тому що пакети «маєчки» від 9 березня будуть заборонені для розповсюдження взагалі", - розповів в.о. Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Рішення Уряду щодо встановлення мінімальних цін є продовженням політки по зменшенню попиту на використання пластикових пакетів в Україні, а отже запобігання засміченню довкілля.

«Із 10 грудня 2021 року в Україні діє перший етап обмежень згідно з Законом «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України». Зокрема, заборонено безоплатно розповсюджувати пакети у об’єктах торгівлі, аптеках та закладах громадського харчування. Вже сьогодні ми можемо говорити про результати. Ми досягли основної мети – достукалися до свідомості кожного українця. Люди замислилися, а чи треба їм цей пластик. За результатами досліджень, з листопада минулого року попит на альтернативні упаковки, екоторбинки в Україні зріс на 178%. Люди купують альтернативи, використання яких за рахунок багаторазовості є значно вигіднішим», - прокоментував Руслан Стрілець.

Ефективність такого регулювання демонструє і світовий досвід. Наприклад, у Туреччині, лише за перший рік заборони пластикових пакетів їх використання зменшилось на 75%. Це дозволило заощадити 150 тисяч тонн пластику. В Ірландії після введення податку лише за перший рік попит на пластикові пакети знизився на 90%. Швеція теж ввела податок на пластикові пакети. Як результат, на 65% зменшився обсяг продажу пластикових пакетів з ручками. Люди почали приходити до магазинів зі своїм пакованням.

Нагадаємо, Закон № 1489-IX «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України» передбачає введення в дію обмежень у три етапи:

1. На першому етапі, який діє із 10 грудня 2021 року, було заборонено безоплатно розповсюджувати пластикові пакети у магазинах, супермаркетах, інших об’єктах торгівлі, аптеках, закладах громадського харчування та сфері надання послуг. Виключення встановлено лише для біорозкладних пакетів та надтонких пакетів, що є первинною упаковкою для свіжої риби, м’яса, продуктів із них та сипучих продуктів і льоду.

2. На другому етапі, з 9 березня 2022 року, буде заборонено взагалі розповсюджувати в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг:

надтонкі пластикові пакети із товщиною стінки менше 15 мікрометрів (окрім первинної упаковки для м’яса, риби, сипучих);

тонкі пластикові пакети із стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів;

оксорозкладні пластикові пакети.

3. Із 1 січня 2023 року встановлюється заборона на надтонкі пластикові пакети, що є первинною упаковкою для свіжої риби, м’яса та продуктів із них, сипучих продуктів, льоду. До того часу виробники, торгівельні мережі вже мають впровадити для них альтернативи.