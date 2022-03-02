Захист прав споживачів: Уряд вніс зміни до правил надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення

Уряд вніс зміни до правил надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення. Відтак споживачі зможуть укладати публічні договори приєднання про надання послуг. Ця угода діятиме для тих споживачів, які не обрали жодну форму договору з виконавцем послуги (замість письмової форми). Про це повідомила заступник Міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська.

«Запровадження публічних договорів захистить права споживачів, а також гарантуватимуть безперебійне надання послуг з водопостачання та водовідведення. Водночас виконавці послуг отримають можливість для стабільної роботи», – зазначила Наталія Хоцянівська.

Укладання відповідних договорів відбувається у такий спосіб:

тексти публічних договорів зі споживачами, які проживають у багатоквартирних будинках, публікуються на сайті органу місцевого самоврядування або виконавця послуг;

договір вважається укладеним, якщо протягом 30 днів з дня опублікування співвласники будинку не уклали інший договір з виконавцем комунальних послуг;

для власника індивідуального будинку такий договір вважається укладеним, якщо протягом 30 днів з дня опублікування тексту договору він не відмовився від послуги;

для переходу на нові договори наявним споживачам не потрібно надавати жодної додаткової інформації або щось робити.

Нагадаємо, раніше Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомив, що в Україні буде створено онлайн-систему з надання комунальних послуг.

Міністерство розвитку громад та територій України