Денис Шмигаль: Наші партнери вже спрямували в Україну військову оборонну допомогу майже на $1,5 млрд

Україна відчуває найвищий рівень підтримки у політичній, безпековій та економічній сферах. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 9 лютого.

«Наші партнери вже спрямували в Україну військову оборонну допомогу орієнтовно на 1,5 млрд доларів. Ще низка країн розглядають можливість надання військової та фінансової допомоги Україні. Від імені всього Уряду ще раз дякую міжнародним партнерам за вагомий внесок у посилення обороноздатності нашої держави», — сказав Денис Шмигаль.

Як підкреслив Прем’єр-міністр, завдяки консолідованій роботі Президента України, Уряду та українських дипломатів на міжнародній арені було досягнуто важливих домовленостей, які матимуть суттєвий економічний ефект для нашої країни. Зокрема, він нагадав про укладення Угоди про вільну торгівлю з Туреччиною, яка забезпечить новий рівень економічних відносин між країнами та створить нові можливості для українського бізнесу.

«Від французьких колег ми також отримали інформацію щодо надання Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги», — відзначив очільник Уряду.

Протягом минулого й цього тижня Україну відвідали президенти Туреччини та Франції, прем’єр-міністри Великої Британії, Нідерландів та Польщі; міністри закордонних справ Австрії, Іспанії, Словаччини, Німеччини, Франції, Чехії; делегації Європейського Парламенту та парламентів інших країн Європейського Союзу.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України