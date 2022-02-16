Кіберполіція та Нацбанк запустили інформаційну кампанію з платіжної безпеки #ШахрайГудбай

Уже вдруге кіберполіція стала співорганізатором інформаційної кампанії #ШахрайГудбай. Її мета – покращити обізнаність громадян про кібергігієну та сформувати культуру безпечної поведінки у віртуальному просторі, а також нагадати основні правила безпеки безготівкових розрахунків. Про це 14 лютого йшлося на брифінгу за участю представників Департаменту кіберполіції НПУ та Нацбанку.

Проект об’єднав близько 80 партнерів – це Нацбанк, Департамент кіберполіції Нацполіції, ЄМА, банки, платіжні системи, мобільні оператори, інтернет-магазини, поштові служби, обласні державні адміністрації та інші. Інформаційна кампанія триватиме впродовж наступних трьох місяців в усіх регіонах України.

За словами начальника відділу протидії злочинам у сфері комп'ютерних систем Департаменту кіберполіції Євгенія Дороганова, найпоширеніші сценарії шахрайства за минулий рік: продаж неіснуючих товарів, псевдовиграші, телефонні шахрайства, фішингові ресурси для привласнення грошей або збору персональних даних, заволодіння грошима під приводом надприбутків та прохання знайомих про допомогу у соціальних мережах. У цілому за минулий рік кіберзлочинці ошукали громадян більше ніж на 193 мільйони гривень.

Так, упродовж 2021 року кіберполіції вдалося задокументувати злочинну діяльність та скерувати до суду більше 2000 кримінальних проваджень, що стосуються саме інтернет-шахрайства, до вчинення яких були причетні 422 зловмисники. Також в роботі на даний час перебуває більше 6600 проваджень. До речі, саме шахрайські дії в Інтернет мережі становлять майже 70% від усіх звернень які надходять до кіберполіції.

Водночас, за інформацією Нацбанку, рівень збитків від незаконних дій з платіжними картками в загальному обсязі всіх таких операцій залишився відносно низьким. Минулого року на мільйон гривень видаткових операцій із використанням платіжних карток на незаконні дії чи сумнівні операції припадало 65 гривень, що незначно перевищує показник 2020 року, що становив 48 гривень.

«Саме тому потрібно нагадати громадянам про правила безпечних онлайн-платежів і поведінки у віртуальному просторі. Адже головна зброя проти шахраїв сьогодні – це обізнаність», – переконаний заступник Голови Національного банку Олексій Шабан.

«Попри те, що кіберполіція веде наступальну боротьбу, інтернет-зловмисники щоразу вдосконалюють свої схеми або ж вигадують нові. Тому ми робимо акцент на превентивній роботі з населенням, адже знання основних правил кібергігієни мінімізує ризики постраждати від злочинних дій хакерів чи інтернет-шахраїв», – підсумував Євгеній Дороганов.

Міністерство внутрішніх справ України