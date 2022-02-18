Мінінфраструктури: Верховна Рада ратифікувала угоду про спільний авіапростір з ЄС

Верховна Рада ратифікувала Угоду про спільний авіаційний простір між Україною та Європейським Союзом. За це рішення проголосували 311 депутатів.

«Завдяки Парламенту Україна стала ще на крок ближча до імплементації Угоди. Звісно ж, попереду ще низка важливих законодавчих змін для наближення українських вимог та стандартів до загальноєвропейських. Це системний процес, який у підсумку призведе до розширення географії польотів з України, підвищить рівень авіаційної безпеки, зменшить бюрократичне навантаження на українські авіакомпанії, а також допоможе знизити фактичну ціну квитків для пасажирів.

Окрім цього, відкриваються можливості для розвитку вантажних та поштових авіаперевезень. Наша мета — максимально ефективно використати усі переваги долучення до спільного авіапростору для перетворення України у ключовий промисловий і транспортний хаб Європи», — розповів Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Що зміниться після повного впровадження Угоди про Спільний авіапростір?

Для українських авіаперевізників:

право користуватися необмеженими комерційними правами між будь-яким пунктом в Європейському Союзі, проміжними пунктами партнерів Європейської політики сусідства та країн ЕСАА, так само як в Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії, Швейцарії, за умови, що політ є частиною перевезення, яке обслуговує пункт в Україні.

Для авіаперевізників ЄС:

право користуватися необмеженими комерційними правами між пунктами в Україні, проміжними пунктами партнерів Європейської політики сусідства та країн ЕСАА, так само як і пунктами в Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії, Швейцарії та пунктами за межами, за умови, що політ є частиною перевезення, яке обслуговує пункт в державі-члені;

право здійснювати необмежені комерційні права на перевезення між пунктами в Україні, не зважаючи на те чи такі перевезення починаються або закінчуються на території ЄС.

Нагадаємо, що Угода про спільний авіаційний простір була підписана 12 жовтня 2021 року під час 23 саміту Україна — ЄС. Процес створення спільного авіаційного простору ЄС розпочав ще у 1999 році.