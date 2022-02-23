Кабмін спростив перетин кордону для українців, які повертаються додому

Кабінет Міністрів України скасував вимогу щодо обов’язкової самоізоляції та встановлення додатку «Вдома» або обсервації для українців, які повернулись з-за кордону та не мають документа про щеплення, негативного тесту на COVID-19 чи довідки про одужання. Відповідні зміни до постанови КМУ №1236 ухвалили під час засідання Уряду 23 лютого.

Тепер для перетину державного кордону України її громадяни не зобов’язані мати «ковідні» документи: «жовтий» чи «зелений» COVID-сертифікат, документ про результати тестування на COVID-19 чи сертифікат про одужання від коронавірусу.

Окрім того, змінами була скасована заборона на перетин державного кордону для іноземців, які прибули з країн Південної Африки. Раніше така норма діяла задля уникнення стрімкого поширення нового штаму коронавірусу «Омікрон». Громадяни ж України, які перебували у цих країнах понад 7 днів, мали піти на обов’язкову самоізоляцію. Таку норму також скасували.

МОЗ України