Київ виділив понад 40 млн грн на фінансування територіальної оборони міста

Депутати Київради проголосували за внесення змін до бюджету столиці на 2022 рік на фінансування заходів Міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов’язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві «Захисник Києва» на 2022–2024 роки». Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, необхідність ухвалення цього рішення обумовлена загрозою подальшої збройної агресією з боку Російської Федерації проти України, ймовірністю застосування агресором диверсійно-розвідувальних сил та інших озброєних формувань, здійснення актів тероризму.

«Виділення необхідного фінансового ресурсу на виконання заходів та робіт з територіальної оборони столиці дасть змогу поліпшити матеріально-технічне забезпечення підрозділів тероборони, обладнати пункти постійної дислокації для бригади Сил територіальної оборони міста Києва та рекрутингових центрів.», – зазначив Микола Поворозник.

Він нагадав, що сьогодні у столиці активно формується система територільної оборони.

«Сьогодні головне – не панікувати. Вступайте до лав територіальної оборони. Тільки так зможемо захистити свої родини і місто від агресора у разі необхідності», – закликав Микола Поворозник.

Офіційний портал Києва