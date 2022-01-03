01. 03. 2022
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В Україну надійшла гуманітарна допомога з Варшави

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Вчора до Києва надійшла гуманітарна допомога з Польщі: медикаменти, засоби гігієни, вода та продукти харчування, зокрема:

  • майже 2700 кг їжі,
  • марля,
  • гідрогелеві пов’язки,
  • розчини для інфузій.

Медикаменти та засоби гігієни передали Товариству Червоного Хреста України та доставили на склади Міністерства охорони здоров‘я. Найближчим часом усе це буде розподілено між лікувальними закладами. Продукти харчування та воду планується доставити до Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

Найближчим часом очікуються ще два потяги з водою та медикаментами.

Ми щиро вдячні Польщі за підтримку нашої держави.

МОЗ  України

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