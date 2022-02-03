МКІП: Росіяни збираються знищити Софію Київську.

Агресія Російської Федерації проти України, що триває вже шостий день, вже спричинила низку військових злочинів - обстріли дитячих закладів, лікарень, житлових масивів, інших цивільних об’єктів Чернігова, Харкова, Києва та багатьох інших міст. Серед них є і пам'ятки культурної спадщини.

Міністерство оборони Російської Федерації заявило про намір бомбардувати “об’єкти Служби безпеки України” в центрі української столиці - місті Києві.

Ці злочинні наміри несуть загрозу і людям, і святиням Києва. За кілька десятків метрів від заявленої цілі бомбардування розташовується Собор Святої Софії з мозаїками та фресками ХІ століття. Ця унікальна архітектурна пам’ятка включена до Списку об’єктів Світової спадщини. Будь-яка шкода або руйнування собору, завдані росією, стануть непоправною втратою для всього людства.

Вже направили листа до ЮНЕСКО. Закликаємо світову спільноту втрутитися у ситуацію та допомогти порушити мовчання ЮНЕСКО, щоб врятувати Собор Святої Софії від загрози знищення!

Міністерство культури та інформаційної політики України