02. 03. 2022
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МКІП: Росіяни збираються знищити Софію Київську.

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Агресія Російської Федерації проти України, що триває вже шостий день, вже спричинила низку військових злочинів - обстріли дитячих закладів, лікарень, житлових масивів, інших цивільних об’єктів Чернігова, Харкова, Києва та багатьох інших міст. Серед них є і пам'ятки культурної спадщини.

Міністерство оборони Російської Федерації заявило про намір бомбардувати “об’єкти Служби безпеки України” в центрі української столиці - місті Києві.
Ці злочинні наміри несуть загрозу і людям, і святиням Києва. За кілька десятків метрів від заявленої цілі бомбардування розташовується Собор Святої Софії з мозаїками та фресками ХІ століття. Ця унікальна архітектурна пам’ятка включена до Списку об’єктів Світової спадщини. Будь-яка шкода або руйнування собору, завдані росією, стануть непоправною втратою для всього людства.
Вже направили листа до ЮНЕСКО. Закликаємо світову спільноту втрутитися у ситуацію та допомогти порушити мовчання ЮНЕСКО, щоб врятувати Собор Святої Софії від загрози знищення!

Міністерство культури та інформаційної політики України

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