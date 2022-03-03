Мінфін: МВФ та Світовий банк заявили про фінансову та політичну підтримку України

Міжнародний валютний фонд та Світовий банк заявили про фінансову та політичну підтримку України і готові збільшувати антикризову допомогу. Як зазначають в Міністерстві фінансів, про це йдеться у спільній заяві Директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої та Президента Світового банку Девіда Малпасса.

На наступному тижні МВФ розгляне запит України щодо надання екстреного фінансування.

Водночас команди Міністерства фінансів України та Фонду працюють над переглядом поточної програми Stand-By, в рамках якої до кінця червня 2022 року Україна має отримати 2,2 млрд доларів США.

Світовий банк планує надати підтримку у розмірі 3 млрд доларів США у найближчі місяці, у тому числі 350 млн доларів США для підтримки бюджету України та 200 млн доларів США на потреби охорони здоров’я та освіти.

Міністерство фінансів України