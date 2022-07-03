07. 03. 2022
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Ірина Верещук: Взяття в заручники іноземних студентів

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Саме цим займаються росіяни в Україні, блокуючи їх евакуацію.

Індія – 659 студентів, Китай – 160, Туреччина – 144, Нігерія – 400 студентів. Серед студентів є громадяни країн Близького Сходу, Середньої Азії, Африки, Південно-Східної Азії, включаючи ПАР, Казахстан, Сінгапур та Саудівську Аравію.

Загалом 2046 іноземних студентів з 27 країн світу. Вони всі зараз застрягли в Сумах через російські обстріли.

Ігноруючи звернення керівників цих країн з проханням надати гуманітарні коридори студентам, росіяни насолоджуються приниженням цілих країн. Навіть таких як: Китай, Індія, Туреччина.

Все це вказує, що російське керівництво зовсім втратило відчуття реальності. Це початок кінця, який буде жахливим. Для росіян.

А ми працюємо. Якщо завтра вдасться відкрити гуманітарний коридор із Сум на Полтаву для жінок, дітей та людей похилого віку, то через цей коридор витягнемо й іноземних студентів.

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