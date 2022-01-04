В Україні розпочалась посівна кампанія

Аграрії Одеської області розпочали сівбу ярових культур, станом на 22 березня засіяно ярого ячменю 30 тис. га площ із 750 тис. запланованих.

На Миколаївщині продовжують підживлення озимих культур, та розпочинають сівбу гороху.

За даними облдержадміністрації, насінням аграрії забезпечені на 70%, сільгоспвиробники Одеської області забезпечені насінням на майже на 80%, засобами захисту рослин та пальним – відповідно на 62% і 46%.

Нагадаємо, Уряд запустив комплексну програму підтримки аграріїв. Зокрема, впроваджується кредитування аграріїв з обмеженням оброблюваних угідь до 10 тис. га, змінено оподаткування, згідно з яким хлібороби сплачуватимуть лише податок у розмірі 2% від обігу тощо.

Кабінет Міністрів України ухвалив низку рішень, які полегшують доступ виробників сільгосппродукції до, зокрема, пального, пестицидів та агрохімікатів в умовах воєнного стану.

«Дозволено введення в обіг бензину та дизельного пального екологічних класів Євро3 і Євро 4. Спрощено проходження митних процедур для постачання нафтопродуктів. Завдяки цьому буде залучено додатковий ресурс пального для потреб с/г виробників», – підкреслив Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.

Крім того, скасовано акциз на пальне та зниження ставки ПДВ з 20 % до 7 % (№ 7137-д).

Також Уряд спростив умови їх перевезення автомобільним транспортом. Продовжено також строк дії допусків на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами й агрохімікатами. Ця норма поширюється на період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 днів після його припинення або скасування.

«Спрощується виключно процес отримання ліцензії – усі питання безпеки транспортування та якості пестицидів й добрив буде дотримано на належному рівні», – підкреслив Міністр.

Також, щоб забезпечити потреби аграрної галузі Мінагрополітики запустило платформу https://agrostatus.org/.

Міністр закликав аграріїв якнайшвидше пройти анкетування та озвучити потреби, щоб прискорити забезпечення посівної.

Нагадаємо, аграрії Одещини засіяли восени озимих зернових культур 983 тис. га і вже провели на майже 80% угідь весняне підживлення рослин.

Міністерство аграрної політики та продовольства України