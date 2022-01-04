Ольга Стефанішина: Міжнародне розслідування воєнних злочинів російської армії покаже її справжнє обличчя усьому світу

Україна активно працює з міжнародними інституціями, зокрема ООН, а також правоохоронними органами щодо розслідування воєнних злочинів, які російські війська здійснили на території України з початку війни.

Про це зазначила Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час онлайн-включення, організованого Німецьким фондом Маршалла та Реанімаційним пакетом реформ.

«Російські війська вже встигли здійснити на території України фактично всі види воєнних злочинів, які коли-небудь знав світ. Ми моніторимо усі відомі випадки з початку війни, і вже зафіксовано 3236 злочинів агресії та воєнних злочинів. Україна зробить усе, аби справжнє обличчя російської армії, яка гвалтує жінок, вбиває дітей та займається мародерством, знав весь світ», – сказала Ольга Стефанішина та зазначила, що незважаючи на велику кількість інструментів, яку використав світ для зупинки війни, усе ще зроблено недостатньо.

Урядовиця додала, що у 2014 році Росія захопила в Криму плавучі міни, які зараз використовує у Чорному морі. Тепер вони становлять велику загрозу безпеці для всіх суден не тільки в межах водного простору України, але й усього Чорного моря. Такі дії матимуть наслідки для Європи та Чорноморського регіону навіть після закінчення війни.

Ольга Стефанішина також зазначила, що війна росії проти Україна стає щодня дедалі жорстокішою. Росія, програвши політичне протистояння та проваливши початкові військові плани, перейшла до тактики бомбардувань цивільного населення.

«Тому ми не можемо більше називати це війною, це терор та політика геноциду. І це війна не тільки Росії проти України, це війна, яка змінить світ, як колись змінила Друга світова. Від її результатів залежатиме подальший світовий порядок, майбутнє демократії та свободи у Європі, – сказала Ольга Стефанішина. – Сьогодні українці хоробро боронять свою країну. Але цього недостатньо. Світ має продемонструвати справжнє політичне лідерство та єдність, які б зупинили цю агресію та не дозволили її легітимізувати».

Віце-прем’єр-міністр також підкреслила важливість рішення саміту ЄС у Версалі, який запустив процедуру приєднання України до Європейського Союзу.

«Цей процес може відбутись за скороченою процедурою, оскільки Україна та ЄС вже добре знають один одного. Рішення саміту у Версалі означає, що європейські лідери вірять у перемогу України. Після війни ми станемо членом ЄС, однак вже зараз ми є частиною європейської родини», – сказала Ольга Стефанішина.

Служба Віце-прем'єр-міністра України