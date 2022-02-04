Мінфін: Напрацьовано спрощений механізм надання соціальної допомоги українцям в умовах воєнного стану

Вчора, 31 березня, відбулося засідання парламентського Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів за участю заступника Міністра фінансів Романа Єрмоличева. На комітеті було підтримано внесення змін до деяких законів України щодо надання соціальних послуг у разі введення надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях.

Наразі надання соціальних послуг регулює Закон України «Про соціальні послуги», прописаний у якому механізм значно ускладнює надання послуги, а саме процес прийняття рішення може займати до 10 робочих днів.

Йдеться про рішення, зокрема, щодо надання послуг стаціонарного догляду, призначення та виплату компенсації фізичним особам, які доглядають за своїми рідними.

Крім того, надання соціальних послуг здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів.

«Водночас в період воєнного стану громадяни, які перебувають в регіонах ведення активних бойових дій, а також особи, які вимушено переїхали в більш безпечні регіони, і є постраждалими внаслідок шкоди, завданої бойовими діями, потребують негайного прийняття рішення про отримання соціальної допомоги. Наприклад, із зони ведення активних бойових дій до закритої нині на території Львівської області школи вивезено будинок-інтернат для людей похилого віку у кількості біля 80 осіб. Звісно, виникла потреба цих людей стаціонарно утримувати. І такі випадки, на жаль, сьогодні непоодинокі», ‒ прокоментував необхідність внесення змін до чинного законодавства заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Відповідно до напрацьованих спільно під час засідання Комітету змін до законів України «Про соціальні послуги», «Про правовий режим воєнного стану», пропонується:

- надати право органам місцевого самоврядування та місцевим органам виконавчої влади визначати особливості прийняття рішення про надання соціальних послуг у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану;

- розширити повноваження військових адміністрацій у частині управління надавачами соціальних послуг, організації надання ними соціальних послуг;

- визначати середньомісячний сукупний дохід громадян з урахуванням попереднього кварталу, що передує місяцю звернення, а не шести останніх місяців, як це передбачено сьогодні, що дозволить запровадити електронний обмін даними, зокрема з Державною податковою службою, щодо доходів громадян;

- соціальні послуги надані під час дії воєнного стану надавачами державної/комунальної форми власності, особам із числа внутрішньо переміщених осіб за новим місцем їх проживання, які опинилися у складних життєвих обставинах через шкоду, завдану бойовими діями, терористичним актом, фінансуються в порядку, визначеному Урядом за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

«Слід звернути увагу, зокрема, на те, що соціальна допомога може також надаватися за кошти поточного рахунку, відкритого у Національному банку України для Міністерства соціальної політики з метою надходження коштів в національній та іноземній валюті від фізичних та юридичних осіб, резидентів і нерезидентів як благодійна пожертва, гуманітарна допомога, гранти та дарунки. Завдання Уряду та Мінфіну, зокрема, полягає насамперед у тому, щоб усі джерела ресурсів, наявні у державі, працювали на допомогу громадянам України в умовах війни та сприяли наближенню перемоги України над окупантом», ‒ зазначив Роман Єрмоличев.

За інформацією Мінсоцполітики, станом на 01.04.2022 на цьому рахунку обліковуються такі кошти:

2 412,5 тис. доларів США;

51,4 тис. фунтів стерлінгів;

2 883,4 тис. євро;

181 488,5 тис. гривень.

Міністерство фінансів України