03. 04. 2022
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Роз’яснення Мінцифри: як розпізнати ворожу техніку та повідомити про її місце розташування ЗСУ

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Міністерство цифрової трансформації підготувало роз’яснення: як розпізнати ворожу техніку та повідомити про її місце розташування Збройним Силам України.

Ворожа техніка агресора переважно болотного кольору, інколи з червоною зіркою або георгіївською стрічкою та маркуванням сірого чи білого кольору. Запам'ятовуйте ці позначки на зображенні. Вони вам допоможуть розпізнати ворога.

Також, якщо ви перебуваєте на безпечній відстані від окупантів, негайно повідомляйте про їхнє місцерозташування ЗСУ через чатбот єВорог. Ваша оперативна інформація допоможе ЗСУ відстежити переміщення окупантів та знешкодити їх.

Нагадаємо, що викладати у мережу пересування техніки Збройних сил України суворо заборонено — це може допомогти ворогові.

Допомагайте ЗСУ, підтримуйте Україну та разом переможемо агресора.

Міністерство цифрової трансформації України

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