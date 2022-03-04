Олексій Чернишов: В Україні знищено або пошкоджено близько 6800 житлових будинків внаслідок війни

В Україні знищено або пошкоджено близько 6800 житлових будинків внаслідок російсько-української війни, повідомив 2 квітня в ефірі єдиного телемарафону Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

“Сьогодні для відновлення базової інфраструктури та базових речей, якими ми маємо зайнятися відразу після завершення війни, нам потрібні десятки мільярдів доларів на перший період. Розвиткова частина і відбудова міст і агломерацій буде передбачати суми, які ми маємо вимірювати в сотнях мільярдів", – додав Міністр.

Він також нагадав, що у застосунку «Дія» можна подати заявку про пошкоджене житло внаслідок війни.

Як подати заявку в Дії:

- Оновіть застосунок до останньої версії

- Зайдіть у Дію та натисніть → Послуги → Повідомлення про пошкоджене майно

- Заповніть форму, вказавши всю потрібну інформацію.

Після завершення бойових дій розпочнеться відновлення та будівництво житла.

Міністерство розвитку громад та територій України