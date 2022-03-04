03. 04. 2022
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МВС: Дії, якщо помітили дитину без нагляду

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Патрульна поліція України наголошує на правилах, яких слід дотримуватися, якщо помітили дитину без нагляду.

По-перше, не потрібно залишати дитину без нагляду.

По-друге, варто подбати про її безпеку: відвести у безпечне місце і заспокоїти, надати домедичну допомогу або викликати швидку.

По-третє, слід зателефонувати до поліції — 102 або за контактами на Facebook-сторінці Національна поліція України та виконувати вказівки правоохоронців.

Інформація щодо додаткових телефонів поліції у всіх регіонах держави https://bit.ly/3wTRn18

Міністерство внутрішніх справ України

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