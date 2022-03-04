Роз’яснення щодо ввезення гуманітарної допомоги на територію України в умовах воєнного стану (станом на 02.04.2022)

З урахуванням чисельних змін у законодавстві з питань ввезення гуманітарної допомоги з початку введення воєнного стану Мінфін спільно з Держмитслужбою надають роз’яснення та повідомляють наступне.

26 березня 2022 р. постановою Кабінету Міністрів України № 362 оновлено питання пропуску гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану та уточнено . Прийнятими Постановою визначено наступне:

1. На період дії воєнного стану пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги від донорів здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання декларації, заповненої особою, що перевозить відповідний товар, без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

2. Товари визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без вимоги прийняття спеціального рішення (без прийняття відповідних рішень спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги), у тому числі спеціальні засоби індивідуального захисту:

каски (підшоломи, амортизатори), бронежилети для потреб правоохоронних органів, Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, інших суб’єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону;

тканини (матеріали) для виготовлення бронежилетів;

нитки для виготовлення бронежилетів.каски (підшоломи, амортизатори), бронежилети для потреб правоохоронних органів, Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, інших суб’єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону.

3. Запроваджується спрощений порядок пропуску через митний кордон України та визнання товарів гуманітарною допомогою для окремих категорій товарів подвійного використання:

пластин для бронежилетів;

переносні радіостанції нецивільного призначення;

безпілотні літальні апарати (квадрокоптери) нецивільного призначення;

біноклі, монокуляри та інші оптичні труби, магніфери (збільшувачі) нецивільного призначення;

коліматорні приціли, оптичні приціли нецивільного призначення;

тепловізори, прилади нічного бачення.

Зазначені товари визнаються гуманітарною допомогою за умови подання митному органу гарантійного листа кінцевого отримувача. Кінцевими отримувачами гуманітарної допомоги можуть бути:

орган військового управління, визначений Міністерством оборони;

правоохоронний орган;

інше військове формування, утворене відповідно до закону;

інший суб’єкт, що здійснює боротьбу з тероризмом відповідно до закону.

4. Ввезення інших товарів гуманітарної допомоги, які належать до:

товарів подвійного використання – здійснюється відповідно до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01. 2004 р. № 86;

товарів військового призначення – відповідно до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807.

01.04.2022 постановою Кабінету Міністрів України № 396 надана можливість особі, що перевозить гуманітарну допомогу, подавати декларацію митним органам в паперовій або електронній формі.

27 березня 2002 р. постановою Кабінету Міністрів України від № 379 встановлено порядок перевезення гуманітарної допомоги залізничним транспортом в умовах воєнного стану:

Гуманітарною допомогою визнаються довари щодо яких у товаро-супровідних та/або перевізних документах міститься відповідний запис про приналежність такого товару до гуманітарної допомоги.

АТ “Укрзалізниця” виступає одержувачем гуманітарних вантажів і при цьому не є отримувачем/набувачем гуманітарної допомоги в розумінні Закону України “Про гуманітарну допомогу».

АТ “Укрзалізниця” здійснює перевезення гуманітарних вантажів з урахуванням таких особливостей:

здійснює перевезення з урахуванням черговості надходження заявок отримувачів гуманітарної допомоги до залізничних станцій призначення для безпосередньої передачі:

отримувачам гуманітарної допомоги на підставі заявок та/або

уповноваженим такими отримувачами автомобільним перевізникам (у разі комбінованих перевезень з використанням автомобільного транспорту на замовлення отримувачів)

укладає в електронній формі отримувачами гуманітарної допомоги договори про організацію залізничних перевезень гуманітарних вантажів.

організує роботу онлайн-платформи для реєстрації та обробки заявок отримувачів гуманітарної допомоги.

Військові адміністрації, інші визначені Кабінетом Міністрів України отримувачі гуманітарної допомоги:

укладають в електронній формі з АТ “Укрзалізниця” договори про організацію залізничних перевезень гуманітарних вантажів,

формують заявки на перевезення гуманітарних вантажів за формою, визначеною АТ “Укрзалізниця”, через онлайн-платформу,

визначають станції призначення, до яких здійснюються залізничні перевезення гуманітарної допомоги, для її отримання, а у разі комбінованих перевезень із залученням автомобільних перевізників — також відповідних автомобільних перевізників, уповноважених військовими адміністраціями.

Перелік нормативно-правових актів, що регулюють питання ввезення гуманітарної допомоги:

Постанова КМУ від 01.03.2022 № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» (зі змінами)

Постанова КМУ від 27.03.2022 № 379 «Про особливості здійснення гуманітарної допомоги, яка перевозиться залізничним транспортом в умовах воєнного стану»

Міністерство фінансів України,