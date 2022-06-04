Ірина Верещук: росія за все заплатить! – підрахунки вже почалися

За 40 днів повномасштабного вторгнення росія нанесла Україні безпрецедентних втрат та збитків. Найболючіші та непоправні – людські життя. Їх ми ніколи не пробачимо, запевнила Віце-прем’єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. За кожне життя прийде розплата.

Разом з тим, існують і великі економічні втрати. Це сотні й тисячі знищених будинків, сотні мостів, шкіл, дитячих садочків та лікарень, аеропорти, підприємства, десятки тисяч зруйнованих доріг.

«Прямі втрати фізичної інфраструктури – за підрахунками експертів Київської школи економіки, здійсненими в співпраці із Мінреінтеграції та урядовою командою в рамках проекту «Росія заплатить» - станом на 01.04.2022 склали щонайменше 68 мільярдів доларів США»,- наводить попередні підрахунки Ірина Верещук. Це – понад 2 трлн грн. Опосередковані втрати – майже в 10 раз більші.

За словами посадовиці, Мінреінтеграції, згідно з нещодавно прийнятою урядовою постановою «Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації», призначене координувати роботу всіх міністерств для оцінки збитків.

Вони будуть визначатись по 15 категоріях: втрати економіки, інфраструктури, довкілля, культурної спадщини тощо.

І хоч війна ще не закінчена, а загарбник щодня руйнує нашу країну, Мінреінтеграції та Уряд вже почали цю роботу.

«Росія як держава-агресор ХХІ століття сповна компенсує всі ці втрати та понесе відповідальність за скоєне. І вся Урядова команда докладе всіх своїх зусиль, щоб цього досягнути»,- запевнила очільниця Мінреінтеграції.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України