Ситуація у пунктах пропуску на західному кордоні

Держприкордонслужба повідомляє , що за добу 9 квітня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 73 тисячі осіб та більше 16 тисяч транспортних засобів. Дані показники, у порівнянні з попередньою добою, вказують на помірне збільшення пасажиропотоку.

З України минулої доби вибули 42 тисячі осіб. Понад 27 тисяч з них перетнули кордон через українсько-польську ділянку, решта прослідували до інших країн-членів ЄС та Молдови. До України за минулу добу прибули понад 31 тисяча осіб, 27 тисяч з яких – українці. Крім того, оформлено понад 690 транспортних засобів з гуманітарними вантажами.

НАГАДУЄМО, що пропуск осіб через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Державної прикордонної служби України за дійсними паспортними чи іншими, передбаченими законодавством та міжнародними договорами, документами.

При цьому, у виключних випадках, прикордонники можуть приймати окремі рішення щодо пропуску осіб, які їдуть за кордон з гуманітарною метою в пошуках захисту від російської агресії. Чим більше документів, виданих державними органами України особа зможе пред’явити під час паспортного контролю, тим легше можна прийняти рішення щодо її пропуску.

Також прикордонники можуть враховувати чи велися бойові дії, чи працюють ЦНАПИ та інші державні установи в регіоні, з якого прямує людина.

ЗАЗНАЧИМО, що у випадках, визначених законодавством, для перетинання державного кордону громадяни крім паспортних документів повинні мати також інші підтверджуючі документи.

РЕКОМЕНДУЄМО відстежувати завантаженість пунктів пропуску для перетину кордону до ЄС і Молдови (у Чернівецькій області) на фейсбук-сторінці Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон. Дані оновлюються кожні три години.

Міністерство внутрішніх справ України