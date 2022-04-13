Мінінфраструктури: Відновлено громадський контроль за державними закупівлями

Уряд ухвалив зміни до постанови від 2 березня 2022 р. № 185 щодо здійснення публічних закупівель в умовах воєнного стану. Йдеться про тристоронні договори, замовниками яких виступають обласні військові адміністрації, а платником — Укрзалізниця за рахунок бюджетних коштів. Замовник такої закупівлі тепер зобов’язаний оприлюднювати повідомлення про неї протягом 5 днів після погодження цін на товари.

«Повертаємо прозорість у сферу державних закупівель. Раніше замовник такої закупівлі не був зобов’язаний публікувати договір одразу, але має це зробити протягом 20 днів після завершення воєнного стану. Оскільки, джерелом фінансування цих тристоронніх договорів є виключно кошти держбюджету — а платником виступає Укрзалізниця, тому ми розробили більш дієвий механізм забезпечення прозорості та відкритості.

Спільно з Prozorro ми запропонували ухвалити постанову, яка дозволяє оперативно оприлюднювати важливі для громадського контролю дані про товари та ціни на них. Таким чином ми зможемо мінімізувати ризики, встановлюючи запобіжник від завищених цін на товари та інших маніпуляцій. Водночас така чутлива інформація як список постачальників та їх контактні дані, за наявних обставин має залишатися закритою», — розповів Міністр інфраструктури України, Олександр Кубраков.

«Повномасштабна війна докорінно змінила ті завдання, які стоять перед сферою публічних закупівель. Зараз потрібно максимально швидко та повно забезпечувати потреби наших міст та сіл, які опинилися в зоні бойових дій чи готуються до оборони. У цих умовах неможливо проводити довготривалі тендерні процедури. Утім, ефективність витрачання бюджетних коштів точно не має відходити на другий план.

Разом з Міністерством інфраструктури ми напрацювали зміни, що дозволять не лише швидко закривати потреби військово-цивільних адміністрацій, а й контролювати закупівельні ціни«, — зауважив генеральний директор ДП «Прозорро» Василь Задворний.

Особливості проведення публічних закупівель для забезпечення потреб функціонування держави в умовах воєнного стану передбачені відповідною Постановою Кабміну від 2 березня 2022 р. № 185. Йдеться про закупівлю продовольчих товарів і пакувальних товарів, санітарно-гігієнічних товарів, пального, лікарських засобів, вакцин, медичних виробів, та обладнання, будівельних матеріалів для першочергових робіт на пошкоджених бойовими діями об’єктах.

Закупівля таких товарів здійснюється за тристоронніми договорами, в яких замовниками закупівель виступають військові адміністрації або центральні органи виконавчої влади, а платником — Укрзалізниця за рахунок бюджетних коштів. При цьому визначення кола постачальників, цін, обсягів закупівель, умов попередньої оплати віднесено (залежно від категорії товарів) до компетенції Мінагрополітики, МОЗ, Міненерго, Мінекономіки, Мінрегіону, Держпродспоживслужби.

Як це працювало раніше?

За результатами здійснення публічних закупівель в умовах воєнного стану замовник мав оприлюднити звіт про договір, укладений без використання електронної системи та усі супутні документи протягом 20 днів з дня завершення воєнного стану.

Які зміни були внесені?

Запропонована Міністерством інфраструктури та прийнята Урядом постанова «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2022 р. № 185» передбачає запровадження обов’язку замовника оприлюднювати в електронній системі публічних закупівель повідомлення про закупівлі.

Тепер замовник закупівель, протягом 5 днів після погодження цін на товари, буде розміщувати на електронному порталі Prozorro повідомлення про закупівлю з інформацією про товари та ціни. Формування повідомлення про закупівлю буде здійснюватиметься в автоматичному режимі через взаємодію порталу Prozorro з порталом укладання тристоронніх договорів на закупівлю та акцепт пропозицій (рахунків) постачальників. Повний звіт про закупівлю товарів буде розміщено замовниками закупівель згодом.

Міністерство інфраструктури України