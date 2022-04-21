Заява Міністрів фінансів та керівників центробанків країн-членів G7 щодо війни рф проти України

20 квітня в рамках Весняних зборів МВФ та Світового банка відбулось засідання фінансового блоку G7. Міністр фінансів України Сергій Марченко виступив з промовою на засіданні. Зокрема, закликав збільшити фінансову підтримку України, посилити санкційний тиск на рф та припинити купівлю російських енергоресурсів.

Після засідання представники фінансового блоку G7 опублікували спільну заяву щодо війни рф проти України.

Головне з заяви:

Міжнародні організації та багатосторонні форуми більше не повинні вести свою діяльність із росією у звичайному режимі. G7 шкодують про участь росії у міжнародних форумах, включаючи зустрічі G20, Міжнародного валютного фонду та Світового банку цього тижня.

Всі країни та міжнародні організації мають приєднатися до зусиль G7 щодо забезпечення підтримки України у її нагальних потребах та відновленні її майбутнього. G7 вітають створення керованого декількома донорами рахунку Міжнародного валютного фонду для України та заяву Європейського союзу про створення Трастового фонду солідарності з Україною.

G7 підтримують пакет заходів підтримки України з боку Групи Світового банку та пакет заходів щодо підвищення стійкості від ЄБРР.

G7 продовжать уважно стежити за наслідками санкцій, а також тісно співпрацювати з партнерами для забезпечення дотримання санкцій G7 та запобігання будь-яким спробам ухилитися від санкцій, обійти або скасувати їх.

G7 мають твердий намір відмовитися від проведення міжурядових фінансових операцій з росією, включаючи добровільну торгівлю спеціальними правами запозичення, та закликали інші країни приєднатися до подальших обмежень можливостей Росії фінансувати її неспровоковану та невиправдану війну проти України. росія не повинна отримувати фінансування від міжнародних фінансових інституцій, включаючи Міжнародний валютний фонд та Світовий банк. Вітається рішення Європейського банку реконструкції та розвитку призупинити доступ росії та білорусі до його ресурсів.

G7 рішуче засуджують неспровоковану та невиправдану агресивну війну росії проти України, яка є кричущим порушенням основоположних принципів суверенітету, територіальної цілісності та міжнародного миру та безпеки. Це осуд розділяє 141 країна в Організації Об'єднаних Націй і було підкреслено більшістю членів G20 сьогодні вранці.

Безжальні дії росії викликають значне зростання цін на сировинні товари та продовольство і порушують глобальну економіку загалом у той час, коли ми вже зіштовхнулися з проблемами нерівномірного відновлення, підвищеного рівня інфляції. Війна безпосередньо підриває економіку України та її здатність експортувати, зокрема, сільськогосподарську продукцію, порушує ключові ланцюжки поставок та транспортні зв'язки та перешкоджає власному експорту росії. Чим довше росія і ті, хто підтримує росію, дозволятимуть агресії продовжуватися, тим вищими будуть глобальні економічні витрати.

Міністерство фінансів України