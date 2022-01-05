Що треба знати про медпослуги для ВПО під час воєнного стану, - Мінреінтеграції

Інформація для тих, хто переїхав чи вимушено змінив місце проживання.

Надання первинної медичної допомоги внутрішньо переміщеним особам в умовах воєнного стану Міністерство охорони здоров’я України врегулювало окремим наказом. Він стосується тих осіб, які переїхали чи вимушено змінили місце проживання.

Куди звертатись?

Внутрішньо переміщена особа може бути прийнята в будь-якому закладі охорони здоров’я за своїм вибором. Головне – щоб заклад мав можливість забезпечити відповідне лікування. В документі чітко зазначено: «Всі надавачі медичних послуг зобов’язані надавати медичні послуги всім особам, які до них звертаються за місцем знаходження».

Які медичні послуги доступні?

Амбулаторія чи інший лікувальний заклад, до якого ви звернулися, повинні:

- вести облік переміщених осіб, які звертаються;

- надавати первинну, а також медичну допомогу пацієнтам у невідкладному стані;

- проводити вакцинацію відповідно до календаря профілактичних щеплень.

Чи потрібно мати сімейного лікаря на новому місці?

При невідкладному стані або плановій вакцинації надавачі медичних послуг, до яких звернулися переміщені особи, не мають права наполягати на необхідності подання їм декларації про вибір лікаря.

Чи можна розраховувати на безкоштовні та доступні ліки?

Для ВПО в аптеках продовжує працювати програма «Доступні ліки». Всі препарати за рецептом для людей, які потребують постійного лікування, можна отримати в будь-якій аптеці безкоштовно. Якщо вони перевищують визначену державою ціну, – за невелику доплату. Їхній перерозподіл по регіонах регулює Міністерство охорони здоров’я.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України