01. 05. 2022
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Денис Малюська: Для перших вироків щодо воєнних злочинів росії знадобиться щонайменше 1-2 роки

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Для перших вироків щодо воєнних злочинів росії знадобиться щонайменше 1-2 роки. Міжнародні юрисдикції завжди були повільними, і це ще дуже швидкі терміни для міжнародних судів, як правило – це шість-вісім років і далі. Про це вчора розповів Міністр юстиції України в ефірі національного телемарафону.

За його словами, при цьому Україна має достатньо доказів воєнних злочинів російських військ, злочину агресії, а за певних обставин також можна констатувати наявність злочину геноциду.

Якщо український суд виноситиме вирок, інструментом пошуку таких людей буде в тому числі Інтерпол. Якщо це вироки, які виноситимуться МКС, то його юрисдикція розповсюджується на більшість країн світу. І ці країни не зважатимуть навіть на дипломатичний захист, наприклад, президента рф чи його оточення, якщо вони потраплять на територію країни, яка визнає юрисдикцію МКС.

Міністерство юстиції України

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