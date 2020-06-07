Оперативна інформація ДСНС щодо ліквідації наслідків негоди в Україні

Силами ДСНС продовжуються активні роботи з надання допомоги населенню та ліквідації наслідків дощового паводку у Карпатському регіоні.

Так, станом на 6 липня:

Залишаються підтопленими:

5 (було 349) населених пунктів у Чернівецькій області;

14 (було 7 тис. 225) підвалів (Івано-Франківська (11), Тернопільська (3) області);

47 (було 22 тис. 182) присадибні ділянки (Тернопільська (7), Чернівецька (38), Івано-Франківська (2) області).

Зруйновано:

202,5 км (було 280 км) автодоріг (Івано-Франківська (201), Чернівецька (1,4) та Львівська (0,08) області)

95 мостів (було 95) у Івано-Франківській (93), Львівській (1) та Чернівецькій (1) областях.

Пошкоджено:

Пошкоджено 549 км автодоріг (було 654 км) та 213 мостів (було 266) у Івано-Франківській (507,6 км доріг та 198 мостів), Чернівецькій (40,9 км автодоріг та 15 мостів) та Львівській (0,2 км автодоріг) областях.

Силами ДСНС з початку проведення робіт врятовано 478 осіб, евакуйовано 721 особу, відселено 1 тис. 324 особи та перевезено через підтоплені ділянки доріг 2 тис. 565 осіб.

Протягом доби 5 липня:

відкачано 3 тис. м куб. води (з початку робіт – понад 362 тис. м куб.);

розчищено 520 м автодоріг (з початку робіт – 16,359 км), 0,37 км русел річок (з початку робіт – 9,335 км);

доставлено для населення 5 т питної води місцевим мешканцям (з початку робіт – близько 46,965 т).

Всього до робіт на території області залучено 167 осіб та 72 од. техніки, з них від ДСНС 139 чол. о/ста 60 од. техніки (з них 1 гелікоптер ДСНС).

Надання допомоги людям продовжується.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій