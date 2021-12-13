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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (13.12.21)

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За добу 12 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 4 073 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 377, медпрацівників – 37).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 26 589 094 щеплення.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

14 131 445

отримали одну дозу, усього

14131443

отримали дві дози, усього

12 457 651

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4636034

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

5960778

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1602986

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1423780

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

53 291

отримали одну дозу, усього

16551

отримали дві дози, усього

36740

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

16323

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

27315

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

5870

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

3783

Щеплення проводилось 392 мобільними бригадами з імунізації 2 819 пунктами щеплення та 482 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

1456
  • летальних випадків –

188
  • одужало (особи) –

9966

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

29677
  • методом ПЛР —

11639
  • методом ІФА —

2882
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

15156

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3563165
  • одужало (особи) –

3205879
  • летальних випадків –

91215
  • проведено ПЛР-тестувань –

16306176

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3563165

4073

91215

188

3205879

9966

266071

698,6

м. Київ

313705

570

7881

19

286030

1467

19794

667,6

Вінницька

108928

120

2903

15

92007

275

14018

910,7

Волинська

99572

310

2077

6

90829

800

6666

647,1

Дніпропетровська

238452

283

8436

27

220686

411

9330

294,9

Донецька

161480

107

4884

4

149131

360

7465

397,5

Житомирська

137871

189

3128

6

128073

182

6670

554,1

Закарпатська

84205

111

2174

4

72235

424

9796

782,0

Запорізька

177220

130

4911

21

158034

700

14275

849,8

Івано-Франківська

124398

146

2979

2

108791

129

12628

924,9

Київська

180081

160

4429

1

159979

236

15673

879,6

Кіровоградська

31487

125

1351

7

25624

121

4512

486,1

Луганська

58579

4

2087

1

52688

6

3804

565,8

Львівська

215204

186

5760

16

196828

633

12616

503,3

Миколаївська

112246

236

3150

7

103651

302

5445

488,1

Одеська

235011

394

5394

0

194990

668

34627

1458,7

Полтавська

133347

201

3458

8

117822

154

12067

873,6

Рівненська

124498

57

2161

4

115874

174

6463

561,4

Сумська

128396

76

2701

3

119950

133

5745

540,4

Тернопільська

104918

107

2025

4

97288

254

5605

541,1

Харківська

239502

140

6033

14

219065

1347

14404

543,6

Херсонська

77744

21

2602

2

65285

332

9857

962,7

Хмельницька

142513

86

3129

5

131511

205

7873

629,4

Черкаська

124125

225

2392

6

109586

380

12147

1023,5

Чернівецька

117528

61

2915

6

108999

253

5614

623,9

Чернігівська

92155

28

2255

0

80923

20

8977

910,3
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