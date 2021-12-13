Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (13.12.21)

За добу 12 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 4 073 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 377, медпрацівників – 37).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 26 589 094 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 14 131 445 отримали одну дозу, усього 14131443 отримали дві дози, усього 12 457 651 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4636034 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 5960778 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1602986 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1423780 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 53 291 отримали одну дозу, усього 16551 отримали дві дози, усього 36740 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 16323 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 27315 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 5870 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 3783

Щеплення проводилось 392 мобільними бригадами з імунізації 2 819 пунктами щеплення та 482 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 1456 летальних випадків – 188 одужало (особи) – 9966 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 29677 методом ПЛР — 11639 методом ІФА — 2882 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 15156 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3563165 одужало (особи) – 3205879 летальних випадків – 91215 проведено ПЛР-тестувань – 16306176

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України