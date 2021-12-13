Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (13.12.21)

За добу 12 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 4 073 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 377, медпрацівників – 37).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 26 589 094 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
14 131 445
|
отримали одну дозу, усього
|
14131443
|
отримали дві дози, усього
|
12 457 651
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4636034
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
5960778
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1602986
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1423780
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
53 291
|
отримали одну дозу, усього
|
16551
|
отримали дві дози, усього
|
36740
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
16323
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
27315
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
5870
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
3783
Щеплення проводилось 392 мобільними бригадами з імунізації 2 819 пунктами щеплення та 482 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
1456
|
|
188
|
|
9966
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
29677
|
|
11639
|
|
2882
|
|
15156
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
3563165
|
|
3205879
|
|
91215
|
|
16306176
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3563165
|
4073
|
91215
|
188
|
3205879
|
9966
|
266071
|
698,6
|
м. Київ
|
313705
|
570
|
7881
|
19
|
286030
|
1467
|
19794
|
667,6
|
Вінницька
|
108928
|
120
|
2903
|
15
|
92007
|
275
|
14018
|
910,7
|
Волинська
|
99572
|
310
|
2077
|
6
|
90829
|
800
|
6666
|
647,1
|
Дніпропетровська
|
238452
|
283
|
8436
|
27
|
220686
|
411
|
9330
|
294,9
|
Донецька
|
161480
|
107
|
4884
|
4
|
149131
|
360
|
7465
|
397,5
|
Житомирська
|
137871
|
189
|
3128
|
6
|
128073
|
182
|
6670
|
554,1
|
Закарпатська
|
84205
|
111
|
2174
|
4
|
72235
|
424
|
9796
|
782,0
|
Запорізька
|
177220
|
130
|
4911
|
21
|
158034
|
700
|
14275
|
849,8
|
Івано-Франківська
|
124398
|
146
|
2979
|
2
|
108791
|
129
|
12628
|
924,9
|
Київська
|
180081
|
160
|
4429
|
1
|
159979
|
236
|
15673
|
879,6
|
Кіровоградська
|
31487
|
125
|
1351
|
7
|
25624
|
121
|
4512
|
486,1
|
Луганська
|
58579
|
4
|
2087
|
1
|
52688
|
6
|
3804
|
565,8
|
Львівська
|
215204
|
186
|
5760
|
16
|
196828
|
633
|
12616
|
503,3
|
Миколаївська
|
112246
|
236
|
3150
|
7
|
103651
|
302
|
5445
|
488,1
|
Одеська
|
235011
|
394
|
5394
|
0
|
194990
|
668
|
34627
|
1458,7
|
Полтавська
|
133347
|
201
|
3458
|
8
|
117822
|
154
|
12067
|
873,6
|
Рівненська
|
124498
|
57
|
2161
|
4
|
115874
|
174
|
6463
|
561,4
|
Сумська
|
128396
|
76
|
2701
|
3
|
119950
|
133
|
5745
|
540,4
|
Тернопільська
|
104918
|
107
|
2025
|
4
|
97288
|
254
|
5605
|
541,1
|
Харківська
|
239502
|
140
|
6033
|
14
|
219065
|
1347
|
14404
|
543,6
|
Херсонська
|
77744
|
21
|
2602
|
2
|
65285
|
332
|
9857
|
962,7
|
Хмельницька
|
142513
|
86
|
3129
|
5
|
131511
|
205
|
7873
|
629,4
|
Черкаська
|
124125
|
225
|
2392
|
6
|
109586
|
380
|
12147
|
1023,5
|
Чернівецька
|
117528
|
61
|
2915
|
6
|
108999
|
253
|
5614
|
623,9
|
Чернігівська
|
92155
|
28
|
2255
|
0
|
80923
|
20
|
8977
|
910,3