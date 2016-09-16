Володимир Гройсман: Парламент має ухвалити законне рішення щодо спецконфіскації, що дозволить повернути арештовані 1,5 млрд доларів до бюджету

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликає Парламент ухвалити законопроект про спецконфіскацію, що дозволить повернути 1,5 млрд доларів, здобутих злочинним шляхом колишніми високопосадовцями, до державного бюджету. Про це заявив під час розгляду проекту Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення стягнення в дохід держави необґрунтованих активів" щодо інституту так званої цивільної спецконфіскації на засідання Уряду у середу.

Внесений Міністерством юстиції України за дорученням Прем'єр-міністра до Парламенту проект закону створює механізми, що дозволять правоохоронним органам стягнути в дохід держави 50 млрд гривень, здобутих злочинним шляхом колишніми високопосадовцями. Законопроект розроблений спільно з представниками парламентських фракцій та отримав публічний висновок Європейської Комісії.

"У цьому питанні треба поставити крапку. Кошти, які були вкрадені в українських громадян, мають бути повернені в Державний бюджет країни. І для цього потрібно створити усі законні підстави. Я думаю, що ні у кого немає сумнівів: це кошти і на оборону, і на безпеку, і на соціальну сферу. Ці кошти є в наявності, і я переконаний у тому, що завдання сьогодні і Уряду, і Парламенту підтримати цю ініціативу і ухвалити необхідне законне рішення", - заявив Володимир Гройсман.

Голова Уряду зауважив, що є інформація про умисне блокування у Парламенті прийняття законопроекту про режим спецконфіскації представниками однієї з політичних сил.

"Вже не буду говорити про те, що давно вже говорять серед депутатів і серед політиків, що дехто намагається блокувати цей процес, дехто з лідерів однієї з політичних фракцій українського Парламенту. І це є дуже насторожлива така інформація. Начебто домовилися з цими представниками банди, яка ці кошти вкрала, що будуть блокувати у Парламенті прийняття цього рішення, а там далі потім, коли ці гроші будуть, не дай Бог, розблоковані, потім отримають за це винагороду", - зазначив він.

"Всі знають, про кого я говорю? Борці за тарифи. Хай краще поборються за 1,5 млрд доларів, щоб вони були прийняті в бюджет країни", - підкреслив Володимир Гройсман.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ