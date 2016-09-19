Володимир Гройсман: Вірю у те, що 2017-й рік має стати роком розвитку

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман переконаний, що після стабілізації ситуації у країні у 2016 році 2017-й рік стане роком розвитку. Про це Голова Уряду заявив, вступаючи на 13-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії у суботу.

"Я вірю у те, що 2016 рік відбувається роком стабілізації, 2017-й має стати роком розвитку", - заявив Володимир Гройсман.

Прем’єр-міністр зазначив, що Україна перша країна на пострадянському просторі, що намагається змінитися, наслідуючи приклад демократичних країн, і має увесь потенціал для того, щоб стати символом успішних змін та реформ.

"Сьогодні перед нами стоїть завдання відкрити потенціал незалежної, суверенної, європейської країни", - наголосив він.

За його словами, за останні 25 років Україна відбулася як незалежна держава, однак багато можливостей її становлення як сильної, демократичної держави було втрачено.

"Згадаймо 2005 рік, 2010 рік, коли ми могли забезпечити зміни, але натомість проблеми поглиблювалися і, на превеликий жаль, у 2014 році ми втратили найцінніше – життя кращих. Ми були піддані і до сьогоднішнього дня чинимо опір російській агресії, тому що Україна як вільна країна і український народ прийняли рішення - ми не хочемо жити в минулому, ми хочемо йти в майбутнє", - зауважив він.

Після Революції гідності у 2014 році "на єдиному казначейському рахунку 45-мільйонної держави було трохи більше 10 тис. доларів", нагадав Володимир Гройсман. "Ми мали на сході танки. Ми мали безліч проблем і пограбовану, розграбовану країну", - зазначив він.

Не меншим злом ніж російські танки залишаються для країни "небезпечні вороги" популізм та корупція, наголосив Володимир Гройсман.

Разом з тим на сьогодні досягнуто певного прогресу у реформах, зауважив Прем’єр-міністр, зокрема сформоване усе антикорупційне законодавство, здійснюється дерегуляція, децентралізація влади, почато реформу державної служби.

Уряд готовий сумлінно та якісно виконувати свою роботу щодо проведення змін та необхідних реформ у країні, підкреслив Прем’єр-міністр.

"Наше з вами завдання - провести зміни, які дадуть можливість українським громадянам отримати справедливий суд, зміни, які дадуть можливість провести необхідні реформи і забезпечити економічне зростання, зміни, які дозволять забезпечити соціальну справедливість. І такі рішення є", - наголосив Володимир Гройсман.

"Я глибоко вірю у те, що наше майбутнє лежить у Європейському Союзі як сильного партнера Європи, як країни, яка сповідує демократичні цінності, яка має свободу слова, яка має достатньо серйозно розвинутий рівень економіки і високі стандарти життя", - зауважив Прем’єр-міністр.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ