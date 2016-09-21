Робота з дітьми з особливими потребами - важка і складна справа, бо наших педагогів цього ніхто не вчить, - Лілія Гриневич у Черняхівській ЗОШ

Робота з дітьми з особливими потребами - це важка і складна робота, а складна вона в першу чергу тому, що наших учителів ніхто не вчить, за якими методиками і як працювати з особливими дітьми при їх інтеграції в клас. Про це зазначила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час зустрічі з педагогічним колективом Черняхівської ЗОШ, що на Житомирщині, 20 вересня 2016 року.

“Інклюзивне навчання - це велика і благородна справа, бо ми даємо шанс цим дітям навчатись у нормальному освітньому середовищі. Але не забувайте, що це також велика виховна справа для наших дітей, бо однією з проблем нашого суспільства є те, що ми намагаємось зробити вигляд, що людей з особливими потребами взагалі не існує”, - пояснила Лілія Гриневич.

На її думку, проблема запровадження інклюзивної освіти – це виклик для інститутів післядипломної освіти та педагогічних університетів, які можуть допомогти вчителям опанувати нові методики та знання про те, як навчати дитину з особливими освітніми потребами.

У Черняхівській ЗОШ - 58 педагогів навчають 544 учні. Цього року тут розпочав роботу перший інклюзивний клас. Наразі завершується будівництво блоку Б нового приміщення школи за кошти ДФРР (14,17 млн грн) та місцевого бюджету (1,5 млн грн).

Для створення кращого освітнього середовища не вистачає лише автобуса та обладнаних класів хімії і біології. На думку Міністра, ці ресурси може забезпечити місцева влада, з субвенції, що виділив Уряд на оснащення шкіл та забезпечення автобусами ще на початку року, але які досі не були використані.

Крім цього, Міністр освіти і науки зазначила, що в проекті бюджету на 2017 рік закладено збільшення заробітної плати вчителям на 33,5%, в тому числі їх просування по єдиній тарифній сітці на 2 розряди.

“У межах нашого бюджету ми попри все йдемо на збільшення зарплати вчителям. Але не через якісь там надбавки, що сьогодні є, а завтра їх нема - для мене було принциповим, щоб відбулося просування по єдиній тарифній сітці. Бо якщо ми закладаємо зарплатню в рамках системи, через яку все потім розраховується, і позиціонуємо вчителя вище в тарифній сітці - це підвищує статус оплати педагога загалом”, - зазначила Лілія Гриневич.

Довідково

20 вересня 2016 р. Лілія Гриневич виступила на засіданні колегії Житомирської обласної державної адміністрації в рамках робочої поїздки до міста Житомир. Також під час поїздки до Житомирської області Міністр зустрілася з т. в. о. голови Житомирської ОДА Ігорем Гундичем, заступником голови Ярославом Лагутою та начальником обласного управління освіти і науки Вадимом Калініним, відвідала місцеві школи.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ