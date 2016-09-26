Володимир Гройсман: Уряд передбачив ріст заробітної плати вчителів на 30%

Уряд передбачив ріст заробітної плати вчителів у наступному році на майже 30%. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі із педагогічним колективом загальноосвітньої школи №4 м. Березань Київської області у п'ятницю.

Прем’єр-міністр зауважив, що освіта є національним пріоритетом. "Все, що вкладаєте ви в душу кожної дитини, завжди частинка кожного з вас йде з нами по життю, – зазначив Володимир Гройсман. – Лікарів вчать вчителі, металургів – вчителі, поліцейських – вчителі, військових – вчителі. Вчителі – це люди, які фактично є основою нашої державності, нашого успіху".

Уряд визначив сферу освіти як один з пріоритетів на наступний рік, що передбачено проектом Бюджету на 2017 рік. Так, заплановано підвищення заробітних плат вчителів на близько 30% та просування вгору на 2 розряди по тарифній сітці.

"Ми маємо відновлювати шану, повагу до українського вчителя, і в тому числі через заробітну плату. Ми робимо перший крок, – зазначив Прем’єр-міністр. – Ми налаштовані на те, щоб вас підтримувати".

Він нагадав, що також з 1 грудня 2016 року відбудеться підвищення соціальних стандартів на 10%.

Під час наради Прем’єр-міністр обговорив із педагогами реальний стан справ у вітчизняній освіті, основні проблеми забезпечення навчальних закладів, зокрема щодо забезпечення підручниками та шкільними автобусами, а також плани щодо удосконалення програм навчання.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ