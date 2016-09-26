26. 09. 2016
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

Володимир Гройсман: Місцеві органи влади мають брати на себе лідерство у формуванні програм для вирішення нагальних регіональних проблем

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Місцеві органи влади, використовуючи інструменти фінансової децентралізації, Державного фонду регіонального розвитку та субвенції на соціально-економічний розвиток, можуть самостійно визначати пріоритети у вирішенні нагальних для регіону проблем і формувати для цього місцеві програми. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі із регіональними ЗМІ у понеділок.

"На місцевому рівні потрібно, виходячи з тих чи інших пріоритетів, які є на місцях, формувати місцеві програми. В принципі на них кошти є", - заявив Володимир Гройсман, відповідаючи на питання щодо запланованих державних заходів з вирішення проблеми забезпечення населення питною водою у низці регіонів країни.

Прем’єр-міністр наголосив, що у рамках фінансової децентралізації на місця були передані значні кошти. Крім того, проектом Бюджету на 2017 рік передбачено 9 млрд грн видатків Державного фонду регіонального розвитку та субвенції на соціально-економічний розвиток.

Частину цих коштів місцева влада через Державний фонд регіонального розвитку може направити, наприклад у випадку проблем із водою, на будівництво нових свердловин, мереж водогону та станцій очистки води, зауважив Прем’єр-міністр.
"Тут питання до органів місцевої влади. Вони мають для себе визначити пріоритет, що вони вважають краще зробити, - зауважив Володимир Гройсман. - Важливо, щоб таке лідерство брали на місцях".

У свою чергу держава буде визначати пріоритети щодо регіонального розвитку. Так, серед 9 млрд грн Державного фонду регіонального розвитку наступного року буде передбачено кошти на початок відновлення спортивної інфраструктури: стадіонів, спортивних майданчиків, повідомив Прем’єр-міністр. "Ми це будемо стимулювати і підтримувати. Але дуже важливо, щоб місцева влада вносила ініціативи", - підкреслив Голова Уряду.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ

Back to Top
Newer news items:
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< вересня 2016 >
П В С Ч П С Н
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    