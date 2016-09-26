Володимир Гройсман: Місцеві органи влади мають брати на себе лідерство у формуванні програм для вирішення нагальних регіональних проблем

Місцеві органи влади, використовуючи інструменти фінансової децентралізації, Державного фонду регіонального розвитку та субвенції на соціально-економічний розвиток, можуть самостійно визначати пріоритети у вирішенні нагальних для регіону проблем і формувати для цього місцеві програми. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі із регіональними ЗМІ у понеділок.

"На місцевому рівні потрібно, виходячи з тих чи інших пріоритетів, які є на місцях, формувати місцеві програми. В принципі на них кошти є", - заявив Володимир Гройсман, відповідаючи на питання щодо запланованих державних заходів з вирішення проблеми забезпечення населення питною водою у низці регіонів країни.

Прем’єр-міністр наголосив, що у рамках фінансової децентралізації на місця були передані значні кошти. Крім того, проектом Бюджету на 2017 рік передбачено 9 млрд грн видатків Державного фонду регіонального розвитку та субвенції на соціально-економічний розвиток.

Частину цих коштів місцева влада через Державний фонд регіонального розвитку може направити, наприклад у випадку проблем із водою, на будівництво нових свердловин, мереж водогону та станцій очистки води, зауважив Прем’єр-міністр.

"Тут питання до органів місцевої влади. Вони мають для себе визначити пріоритет, що вони вважають краще зробити, - зауважив Володимир Гройсман. - Важливо, щоб таке лідерство брали на місцях".

У свою чергу держава буде визначати пріоритети щодо регіонального розвитку. Так, серед 9 млрд грн Державного фонду регіонального розвитку наступного року буде передбачено кошти на початок відновлення спортивної інфраструктури: стадіонів, спортивних майданчиків, повідомив Прем’єр-міністр. "Ми це будемо стимулювати і підтримувати. Але дуже важливо, щоб місцева влада вносила ініціативи", - підкреслив Голова Уряду.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ